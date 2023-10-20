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Преступления Происшествия

В Самарской области за сутки нашли девушку, забиравшую деньги у обманутых пенсионеров

САМАРА. 20 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области задержали 24-летнюю жительницу Октябрьска по подозрению в участии в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Жертвой обмана стала 62-летняя женщина. Пенсионерке позвонили неизвестные, сказали, что ее дочь стала виновницей ДТП, и потребовали деньги. Женщина растерялась и положила трубку. Но ей сразу начали звонить неизвестные на стационарный и сотовый телефоны. В итоге потерпевшая испугалась и согласилась на требования "правоохранителя". Она назвала свой адрес и передала приехавшей девушке 500 тыс. рублей. При этом все время до приезда курьера злоумышленники не переставали говорить с жертвой, чтобы она не могла позвонить родственникам.

Позже пенсионерка связалась с дочерью и выяснила, что ее обманули.

Девушку-курьера полицейские нашли уже на следующий день. Она сказала, что действовала по инструкции анонимного "куратора" из соцсети и деньги должна была перевести на указанные им счета, но не успела. В итоге всю сумму изъяли и вернули пенсионерке.

Гид потребителя

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