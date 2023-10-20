В Самарской области за сутки нашли девушку, забиравшую деньги у обманутых пенсионеров

В Самарской области задержали 24-летнюю жительницу Октябрьска по подозрению в участии в мошенничестве. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Жертвой обмана стала 62-летняя женщина. Пенсионерке позвонили неизвестные, сказали, что ее дочь стала виновницей ДТП, и потребовали деньги. Женщина растерялась и положила трубку. Но ей сразу начали звонить неизвестные на стационарный и сотовый телефоны. В итоге потерпевшая испугалась и согласилась на требования "правоохранителя". Она назвала свой адрес и передала приехавшей девушке 500 тыс. рублей. При этом все время до приезда курьера злоумышленники не переставали говорить с жертвой, чтобы она не могла позвонить родственникам.
Позже пенсионерка связалась с дочерью и выяснила, что ее обманули.
Девушку-курьера полицейские нашли уже на следующий день. Она сказала, что действовала по инструкции анонимного "куратора" из соцсети и деньги должна была перевести на указанные им счета, но не успела. В итоге всю сумму изъяли и вернули пенсионерке.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".