Жительницу Самары обманули фальшивые работники Госуслуг

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 770 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
34-летней самарчанке позвонил неизвестный и представился специалистом Госуслуг. По его словам, мошенники якобы сменили номер телефона в личном кабинете женщины, а также через банковское приложение попытались оформить кредит на ее имя. Для восстановления доступа к личному кабинету и аннулирования кредита мошенник предложил женщине сообщить коды из смс.
Жертва согласилась, и таким образом злоумышленник действительно оформил на нее кредит. В итоге самарчанка лишилась 770 тыс. рублей. Потом она все же позвонила на настоящую "горячую линию" банка и выяснила, что ее обманули.
Правоохранители напоминают, что мошенники через мессенджеры обращаются к жертвам, представляясь работниками Госуслуг, и просят перейти по ссылке, чтобы оформить какую-либо выплату. Также злоумышленники могут позвонить, представиться сотрудниками Госуслуг и попытаться узнать персональные данные.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".