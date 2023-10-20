Жительницу Самары обманули фальшивые работники Госуслуг

В Самаре возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 770 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

34-летней самарчанке позвонил неизвестный и представился специалистом Госуслуг. По его словам, мошенники якобы сменили номер телефона в личном кабинете женщины, а также через банковское приложение попытались оформить кредит на ее имя. Для восстановления доступа к личному кабинету и аннулирования кредита мошенник предложил женщине сообщить коды из смс.

Жертва согласилась, и таким образом злоумышленник действительно оформил на нее кредит. В итоге самарчанка лишилась 770 тыс. рублей. Потом она все же позвонила на настоящую "горячую линию" банка и выяснила, что ее обманули.

Правоохранители напоминают, что мошенники через мессенджеры обращаются к жертвам, представляясь работниками Госуслуг, и просят перейти по ссылке, чтобы оформить какую-либо выплату. Также злоумышленники могут позвонить, представиться сотрудниками Госуслуг и попытаться узнать персональные данные.