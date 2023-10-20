Руководитель диаспоры таджиков извинился за подростков — участников конфликта в Самаре

В четверг, 19 октября, в Доме дружбы народов прошло заседание совета Союза народов Самарской области под председательством председателя объединения Ростислава Хугаева. Темой для обсуждения стала ситуация, сложившаяся в связи конфликтом в молодежной среде представителей разных народов и провокационными публикациями в социальных сетях.
Руководители национально-культурных объединений Самарской области единогласно выступили с осуждением поведения представителей молодежи, осудили недопустимые противоправные действия подростков, а также действия пока неустановленных лиц, пытающихся провокационными публикациями в социальных сетях дестабилизировать межнациональный мир и согласие в Самарской области и России.
"Категорически осуждаем любые конфликтные ситуации с участием наших соотечественников, особенно когда конфликт решается с позиции физической силы. С таджиками, приезжающими сюда на работу, учебу или в гости, мы всегда говорим, в первую очередь, о необходимости соблюдать российские законы, нормы и правила общественного порядка, уважать чужое мнение, не допускать самим и не провоцировать других граждан на конфликты. В ряде случаев, как это произошло сейчас, молодежь действует импульсивно, вспыльчивость затмевает здравый смысл и приводит к поступкам, которые имеют серьезные последствия. Это недопустимо и не соответствует никаким нормам и правилам поведения, не соответствует нашим традициям и нашей культуре в целом. Мы воспитываем уважение к людям, к землякам, к жителям Самарской области, на территории которой мы живем и работаем. От всей нашей диаспоры приношу свои извинения пострадавшим, всем жителям Самарской области и главе региона", — подчеркнул председатель общественной организации "Региональная национально-культурная автономия таджиков Самарской области Сунатуло Назриев.
Он также добавил, что организация готова оказывать помощь правоохранительным органам в профилактике и недопущении подобных случаев.
"Зачинщиков и участников этого события определит закон, и виновные, безусловно, должны понести справедливое наказание. Чтобы и участники, и все другие понимали, что такие поступки не останутся безнаказанными", — подчеркнул Назриев. Представители диаспор были единодушны во мнении: важна работа в семье, с родителями и детьми.
"Я благодарен всем руководителям национально-культурных объединений за то, что все без исключения сегодня пришли для обсуждения этого сложного, больного вопроса и высказали свое мнение, свои предложения. Конечно, очень многое зависит от родителей. Если родители сумеют донести до детей, что любой поступок и нарушение, которое он совершает, бросает тень на весь народ, всю нацию, тогда таких случаев не будет. Уверен, что виновные будут найдены и наказаны по всей строгости закона. Действия отдельных лиц не должны сказываться на межнациональных отношениях, традициях взаимопомощи и сплоченности, на нашей общей многолетней работе по сохранению межнационального мира и согласия, упрочения дружбы народов на самарской земле. Каждый человек за любой свой поступок должен чувствовать огромную ответственность перед всем народом и страной — так было во все времена, так должно быть и сейчас", — подытожил председатель общественной организации "Союз народов Самарской области" Ростислав Хугаев.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!