"Лагуна" обжаловала решение суда по делу на 2 млрд рублей

ООО "Лагуна" подало жалобу в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд на решение первой инстанции, которая отказала во взыскании с администрации Самары 2,411 млрд рублей.

Компания требовала компенсации убытков, понесенных в связи со сменой зонирования участков в парке им. 60-летия Советской власти, где "Лагуне" принадлежит около 25 гектаров.

Напомним, в 2019 г. всю территорию лесопарка, включая частные земли, перевели в зону Р-3, которая исключает капстроительство. В 2022 г. парк включили в "зеленый пояс" Самары. При этом у компании были планы на свои участки: многоэтажная жилая застройка, а впоследствии - использование территории для организации разных видов досуга.

Взыскиваемая сумма - это, по мнению истца, убытки "Лагуны" в связи с ограничением права землепользования. Как поясняла представитель компании в суде, 433,9 млн руб. - это разница между стоимостью участков до введения всех ограничений и их стоимостью после смены зонирования и включения в "зеленый пояс". Остальные 1,97 млрд руб. - упущенная выгода, в том числе в виде ограничения права собственника на сдачу в аренду земли с правом выкупа.