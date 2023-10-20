"Лагуна" обжаловала решение суда по делу на 2 млрд рублей

ООО "Лагуна" подало жалобу в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд на решение первой инстанции, которая отказала во взыскании с администрации Самары 2,411 млрд рублей.
Компания требовала компенсации убытков, понесенных в связи со сменой зонирования участков в парке им. 60-летия Советской власти, где "Лагуне" принадлежит около 25 гектаров.
Напомним, в 2019 г. всю территорию лесопарка, включая частные земли, перевели в зону Р-3, которая исключает капстроительство. В 2022 г. парк включили в "зеленый пояс" Самары. При этом у компании были планы на свои участки: многоэтажная жилая застройка, а впоследствии - использование территории для организации разных видов досуга.
Взыскиваемая сумма - это, по мнению истца, убытки "Лагуны" в связи с ограничением права землепользования. Как поясняла представитель компании в суде, 433,9 млн руб. - это разница между стоимостью участков до введения всех ограничений и их стоимостью после смены зонирования и включения в "зеленый пояс". Остальные 1,97 млрд руб. - упущенная выгода, в том числе в виде ограничения права собственника на сдачу в аренду земли с правом выкупа.
Последние комментарии
Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????
А нельзя эти 1,6 млн рублей украсть из бюджета, не уничтожая последние деревья в районе? Укладывая асфальт и плитку городские благодетели уже извели там все газоны. Куда смотрят экологи во главе с Симаком?!
Интересно, какие это нужды у муниципалитета могут быть на трех квадратных метрах рядом с застройкой СОФЖИ? или муниципалитет теперь может изымать землю для целей перепродажи и навара деньжат?
Работаю на рынке "Ставр" с 1995 года, с того времени его пытались неоднократно закрыть, но ничего не вышло...
и на кой, х**н, простите? Труд бы в порядок привели: крытое теплое помещение и хороший лед. А кому очень надо летом кататься—50 рублей на маршрутке до Самары.