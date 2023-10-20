На Самарском инжиниринговом форуме обсудили вопросы подготовки специалистов для беспилотной авиации

В технопарке "Жигулевская долина" продолжилась деловая программа Самарского инжинирингового Форума "Новые вызовы развития инжиниринга в РФ 2030: беспилотные авиационные системы, инженерные кадры, инфраструктура поддержки".

Организаторами события выступают правительство Самарской области, НК "Международный центр инжиниринга и инноваций", АНО "Агентство по технологическому развитию", Минпромторг РФ, Центр управления проектами в промышленности. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова, форум стал традиционным и ежегодно собирает на своей площадке ведущих экспертов отрасли инжиниринга.

Деловая часть второго дня форума была посвящена новой отрасли, которая активно формируется в России и нашем регионе, — беспилотным авиационным системам (БАС).

"Все мы знаем, что кадры решают все — известная фраза, которая с каждым годом подтверждает свою устойчивость. Для обсуждения этих вопросов мы выделили отдельные сессии форума, чтобы совместно с федеральными министерствами, институтами развития, региональными структурами и образовательными учреждениями проработать механизмы, которые нужны сегодня для подготовки кадров. И, конечно, в первую очередь это касается отрасли инжиниринга и беспилотной авиации", — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На дискуссионном треке "Создание научно-производственных центров, научно-экспериментальных и образовательных центров по беспилотным авиационным системам" эксперты обсудили текущее состояние отрасли и задачи, которые необходимо решить

В течение дня участники форума провели работу по трем тематическим трекам. Так, в ходе дискуссии "Федеральная сеть центров инжиниринга 2030 для целей БАС" прошло обсуждение лучшие практик по развитию новой отрасли и интеграции участников рынка. Эксперты предложили решения, позволяющие объединять инновационные площадки действующих партнеров и запросы отрасли.

Модератором обсуждения выступила Наталья Кириллова, эксперт Минэкономразвития России по созданию и развитию региональных центров инжиниринга. "Мы обсуждали первый важный вопрос — как нам создать федеральную сеть региональных центров инжиниринга, чтобы они между собой взаимодействовали и помогали промышленным предприятием быстрее внедрять технологии, разрабатывать новые продукты. И мы видим эту модель сейчас", — отметила Наталья Кириллова.

Дискуссионный трек "Кадры 2030 в разрезе БАС" был посвящен обсуждению федерального проекта "Кадры для БАС", локальных барьеров в реализации проекта кадрового резерва в Самарской области, модели технологического предпринимательства.

Дмитрий Рыбаков, ведущий специалист центра трансфера технологий Севастопольского государственного университета и один из спикеров форума, поделился впечатлениями о мероприятии:

— Я занимаюсь беспилотными авиационными системами. Тематика форума в значительной степени была посвящена инжинирингу в сфере беспилотных систем, и здесь сошлись три аспекта моей деятельности: с одной стороны, это трансфер технологий из науки через инжиниринг в реальное производство, второе — это инжиниринг в беспилотных системах, и третье — это доведение наших предложений по выстраиванию системы комплексного инжиниринга, по созданию научно-производственных консорциумов в сфере создания сложных транспортно-логистических систем.

Программа форума традиционно включает в себя образовательные семинары. Участники второго дня форума посетили семинар по промышленному дизайну.

Кроме того, для делегатов провели экскурсию по технопарку и в Региональный инжиниринговый центр "Жигулевской долины". "В прошлые годы темы форума были связаны с инжинирингом в контексте классического подхода. В этом году мы его проводим в контексте подготовки кадров для новых формируемых в России отраслей, и один из "хедлайнеров" форума — беспилотная отрасль", — подчеркнул директор технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

На площадке форума состоялся Всероссийский хакатон ИИ "Живой код". Сегодня экспертное жюри присудило победу команде Самарского государственного технического университета, второе место — у команды Университета "Иннополис", на третьем месте — команда из Тольяттинского госуниверситета.

Форум завершится 21 октября в Самаре специализированным семинаром для региональных центров инжиниринга. По итогам события готовится резолюция, которая будет опубликована на сайте.