В Самарской области прокуратура разбирается в конфликте учеников сельской школы

В Красноярском районе Самарской области прокуратура начала проверку из-за конфликта школьников.
Инцидент произошел 18 октября в сельской школе. Видел конфликта попало в интернет.
Надзорное ведомство даст оценку действиям сотрудников органов систем профилактики правонарушений несовершеннолетних, исполнения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних. Также на диалог настроены родители участников конфликта.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!