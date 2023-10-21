Самарчанка хотела получить новую работу и лишилась миллиона рублей

В Самаре 64-летняя фельдшер стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Самарчанка откликнулась на увиденное в соцсети рекламное объявление о поиске специалиста по заполнению карточек товаров на маркетплейсах. С ней связался человек, представившийся менеджером по подбору персонала. По инструкции звонившего женщина зарегистрировалась на указанном им ресурсе и указала там свои персональные данные. После этого якобы для подтверждения регистрации ей на мобильный пришел код, который она продиктовала незнакомцу. "Менеджер" поздравил ее с новой должностью и пообещал прислать ей на почту образцы для заполнения.

На следующий день самарчанка обнаружила, что с ее счета списали 1 млн руб. и обратилась в полицию.