Очевидцы сообщают о едком дыме и эвакуации на самарском Ж/Д вокзале

В субботу, 21 октября, в Самаре произошло ЧП на железнодорожном вокзале.
По словам очевидцев, в восьмом часу вечера в зале ожидания появился едкий дым, и людей попросили выйти из здания.
Вскоре к вокзалу приехали несколько пожарных машин.
В субботу, 21 октября, в Самаре произошло ЧП на железнодорожном вокзале.
По словам очевидцев, в восьмом часу вечера в зале ожидания появился едкий дым, и людей попросили выйти из здания.
Вскоре к вокзалу приехали несколько пожарных машин.
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Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!