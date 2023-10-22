В Красноярском районе сгорел дачный дом в СДТ "Сосновый Бор"

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В субботу, 21 октября, примерно в 17:32, начался пожар на ул. 5 в СДТ "Сосновый Бор" в Красноярском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.