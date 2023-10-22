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Баскетбол Спорт

БК "Самара" обошел казанский УНИКС — 104: 93

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 22 октября, баскетболисты "Самары" дома сыграли с казанским УНИКСом.

Самарцы одержали верх в трех из четырех периодов 23:21, 25:29, 28:24, 28:19. Итоговый счет матча —  104: 93.

Следующую игра "Самара" проведет также дома 28 октября с "Локомотивом-Кубанью" из Краснодара.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

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Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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Домашние стены помогают всегда.

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