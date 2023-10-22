БК "Самара" обошел казанский УНИКС — 104: 93

В воскресенье, 22 октября, баскетболисты "Самары" дома сыграли с казанским УНИКСом.
Самарцы одержали верх в трех из четырех периодов 23:21, 25:29, 28:24, 28:19. Итоговый счет матча — 104: 93.
Следующую игра "Самара" проведет также дома 28 октября с "Локомотивом-Кубанью" из Краснодара.
Последние комментарии
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!
Домашние стены помогают всегда.