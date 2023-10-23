16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Счетная палата Самары заподозрила департамент градостроительства в нарушениях 21 октября в Самаре был побит рекорд 13-летней давности по количеству осадков Сильный ветер, дождь и снег: самарские синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие дни Грязные скамьи и сломанные деревья: аллея на ул. Ташкентской спустя шесть лет после реконструкции "Формирование скелета и развитие костной ткани идет до 25 лет": врач-эндокринолог рассказала, почему важна регулярная физическая активность с юных лет

Общество

Сильный ветер, дождь и снег: самарские синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие дни

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 77
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Приволжском УГМС в понедельник, 23 октября, объявили желтый уровень опасности в связи с порывами ветра.

"Днем 23 октября местами по области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 метров в секунду с сохранением вечером", - сообщили специалисты.

В понедельник в Самаре ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Температура воздуха +5…+7 °C.

Во вторник, 24 числа, в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ночью ветер юго-западный, 8…13 м/с, температура воздуха +2…+7 °C. Днем ветер северо-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +7…+12 °C.

25 октября в Самарской области сохранится облачная погода и осадки, также прогнозируется снег.  Ветер северный, 8…13 м/с. Температура воздуха -5…0 °C, днем - 0...+5 °C.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алена Ручкинова 06 октября 2023 08:08 Благотворительный фонд "Независимость" оказал помощь 150 детям

Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻

Алексей Александров 29 сентября 2023 06:03 В Самаре запустят новый автобусный маршрут №84

И чем он будет отличаться от маршрута №1?

Фёдор Карпенко 28 сентября 2023 10:55 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....

васильев григорий 28 сентября 2023 05:47 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.

Restor Александр 27 сентября 2023 14:02 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!

Фото на сайте

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

В Самаре открылся маркет-фестиваль "Территория моды"

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Из Казани в Болгар теперь можно доехать в сопровождении аудиогида МТС

Университету "Реавиз" 30 лет

Университету "Реавиз" 30 лет

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5