Сильный ветер, дождь и снег: самарские синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие дни

В Приволжском УГМС в понедельник, 23 октября, объявили желтый уровень опасности в связи с порывами ветра.
"Днем 23 октября местами по области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 метров в секунду с сохранением вечером", - сообщили специалисты.
В понедельник в Самаре ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Температура воздуха +5…+7 °C.
Во вторник, 24 числа, в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ночью ветер юго-западный, 8…13 м/с, температура воздуха +2…+7 °C. Днем ветер северо-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +7…+12 °C.
25 октября в Самарской области сохранится облачная погода и осадки, также прогнозируется снег. Ветер северный, 8…13 м/с. Температура воздуха -5…0 °C, днем - 0...+5 °C.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!