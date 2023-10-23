Сильный ветер, дождь и снег: самарские синоптики спрогнозировали погоду на ближайшие дни

В Приволжском УГМС в понедельник, 23 октября, объявили желтый уровень опасности в связи с порывами ветра.

"Днем 23 октября местами по области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы 15-18 метров в секунду с сохранением вечером", - сообщили специалисты.

В понедельник в Самаре ожидаются небольшие осадки в виде дождя. Температура воздуха +5…+7 °C.

Во вторник, 24 числа, в регионе прогнозируется облачная погода с прояснениями, небольшие, местами умеренные осадки преимущественно в виде дождя. Ночью ветер юго-западный, 8…13 м/с, температура воздуха +2…+7 °C. Днем ветер северо-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха +7…+12 °C.

25 октября в Самарской области сохранится облачная погода и осадки, также прогнозируется снег. Ветер северный, 8…13 м/с. Температура воздуха -5…0 °C, днем - 0...+5 °C.