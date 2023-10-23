21 октября в Самаре был побит рекорд 13-летней давности по количеству осадков

В субботу, 21 октября, в Самарской области был перекрыт суточный максимум количества осадков сразу в 11 населенных пунктах, сообщает Приволжское УГМС.
Так, в Самаре зафиксировано отклонение в 15 мм по сравнению с этим же днем в 2010 году (27,4 против 12,4 мм).
Самое большое отклонение продемонстрировали Большая Глушица (20,8 мм) и Авангард (20,7 мм). В Глушице побит рекорд 2014 года (9,7 мм осадков против 30,5 мм в 2023 году), а в поселке Авангард — 1945 года (9,9 против 30,6 мм).
Метеостанции Аглоса зафиксировали отклонение в 15,8 мм, таким образом был перекрыт абсолютный суточный максимум по сравнению с 21 октября 2014 года (11,4 против 27,2 мм). Чуть ниже отклонения — в Серноводске (15,4 мм, перекрыт рекорд 2001 года), Тольятти (15,3 мм, побит рекорд 2010 года), Кинель-Черкассах (15,1 мм- отклонение по сравнению с 2001 г.).
В Безенчуке перекрыт рекорд 2014 года. Тогда количество осадков составило 13,8 мм, в 2023 г. — 26 мм (отклонение в 12,2 мм).
Минимальные отклонения зафиксированы в Новодевичьем (6,5 мм, побит рекорд 1963 года), Челно-Вершинах (1,8 ммм, перекрыт максимум 21.10.1945 года), Сызрани (1,6 мм, перекрыт максимум 1963 года).
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!