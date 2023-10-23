21 октября в Самаре был побит рекорд 13-летней давности по количеству осадков

В субботу, 21 октября, в Самарской области был перекрыт суточный максимум количества осадков сразу в 11 населенных пунктах, сообщает Приволжское УГМС.

Так, в Самаре зафиксировано отклонение в 15 мм по сравнению с этим же днем в 2010 году (27,4 против 12,4 мм).

Самое большое отклонение продемонстрировали Большая Глушица (20,8 мм) и Авангард (20,7 мм). В Глушице побит рекорд 2014 года (9,7 мм осадков против 30,5 мм в 2023 году), а в поселке Авангард — 1945 года (9,9 против 30,6 мм).

Метеостанции Аглоса зафиксировали отклонение в 15,8 мм, таким образом был перекрыт абсолютный суточный максимум по сравнению с 21 октября 2014 года (11,4 против 27,2 мм). Чуть ниже отклонения — в Серноводске (15,4 мм, перекрыт рекорд 2001 года), Тольятти (15,3 мм, побит рекорд 2010 года), Кинель-Черкассах (15,1 мм- отклонение по сравнению с 2001 г.).

В Безенчуке перекрыт рекорд 2014 года. Тогда количество осадков составило 13,8 мм, в 2023 г. — 26 мм (отклонение в 12,2 мм).

Минимальные отклонения зафиксированы в Новодевичьем (6,5 мм, побит рекорд 1963 года), Челно-Вершинах (1,8 ммм, перекрыт максимум 21.10.1945 года), Сызрани (1,6 мм, перекрыт максимум 1963 года).