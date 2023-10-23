ХК "Лада" заключил контракт с форвардом Марком Башкирцевым

Хоккейный клуб "Лада" заключил двусторонний контракт на три сезона с форвардом Марком Башкирцевым.

Башкирцев (25.04.2006, 175-76) — уроженец Перми, но в юном возрасте он перебрался в Тольятти и в дальнейшем выступал за "Ладу" в Первенстве ПФО среди хоккеистов 2006 года рождения. В нынешнем сезоне 17-летний нападающий является лучшим бомбардиром волжан в ЮХЛ, набрав 19 (11+8) очков в 14 матчах.

В составе "Ладьи" Башкирцев будет выступать под номером 21.