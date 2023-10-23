На "Самарском инжиниринговом форуме — 2023" обсудили повышение престижа рабочих профессий и проблему дефицита инженеров

В рамках "Самарского инжинирингового форума 2023", который прошел в Тольятти на площадке технопарка "Жигулевская долина", проблема обеспечения страны инженерными кадрами была обозначена как одна из главных. И действительно, о каком технологическом суверенитете можно говорить, если профессия инженера не пользуется ни престижем, ни популярностью среди молодежи. В теме разбирался корреспондент "Волга Ньюс".

"Исходный код"

По данным министерства науки и высшего образования Российской Федерации, начиная с 2020 года, в России каждый год увеличиваются контрольные цифры приема (КЦП) для поступления в вузы за счет бюджета. В 2023 году 576 498 студентов смогут получить высшее образование бесплатно, что на 34 747 больше, чем в предыдущем. При этом 73% бюджетных мест направлено в регионы. Среди регионов наибольшее количество бюджетных мест (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) получили Татарстан, где для местных учреждений установлено 21 707 мест, Свердловская, Ростовская и Новосибирская области, а также Башкортостан. В Самарской области КЦП 2022–2023 года определено в 13 194 бюджетных мест.

По расчетам чиновников профильных министерств этого достаточно, цифры "отражают реальные потребности промышленности", тем более что по статистике федерального минобра "приоритетными для государства направлениями подготовки в 2022/2023 году станут инженерно-технические, педагогические, медицинские и сельскохозяйственные специальности".

Однако неумолимая статистика выдает иные результаты. Только на сайте HeadHunter в настоящий момент доступно более 3000 вакансий для инженеров в различных отраслях промышленности. На заводах не хватает промышленных инженеров, инженеров-механиков, метрологов, инженеров по качеству, инженеров-электриков, химиков, айтишников, строителей, инженеров по безопасности и охране окружающей среды. И это — только самые распространенные запросы, без оглядки на рабочие профессии, где сейчас также острейший дефицит. Так чем нужно мотивировать молодежь, чтобы она с большей охотой выбирала инженерные специальности, а не стремилась встать за "свободные кассы"?

Что делать?

По мнению участников дискуссионного трека "Кадры 2030 — как выстроить эффективную систему воспитания инженеров в стране?", представляющих промышленное производство, инженеру необходимо "показать, куда можно расти и к чему можно прийти в итоге". Это позволит сформировать хорошую мотивацию, тем более, в ряде перспективных отраслей зарплаты инженеров уже давно не вызывают нервный смех.

Безусловно, чтобы говорить о технологическом суверенитете, фактор зарплаты нельзя сбрасывать со счетов, но не он является ключевым. Мощно развивающаяся в Самарской области отрасль беспилотных авиационных систем (БАС) — лишнее тому подтверждение. Отрасль БАС уже сейчас собирает молодых и перспективных инженеров и конструкторов, чей энтузиазм и патриотизм позволяет создавать уникальнейшие комплексы, расширяющие границы и толкающие время вперед. Поэтому можно констатировать, что возникла необходимость именно воспитания инженера. Этот сложный, многогранный и пролонгированный процесс — не просто неотъемлемая часть профессионального становления, это структурный базис, определяющий систему подготовки кадров в принципе.

Насколько серьезно это работает на региональном уровне, продемонстрировали на форуме коллеги из Казани и Красноярска на примере профильных школ. Так, инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ из Казани не просто собирает талантливых математиков и физиков со всей страны, а выстраивает им четкую траекторию подготовки инженерных кадров с участием индустриальных партнеров. 100% выпускников поступает в казанские вузы аэрокосмического направления, а средний балл ЕГЭ выпускники этого лицея показывают не ниже 84.

В Самарской области 68 инженерных классов, некоторые из которых включены в профильные проекты, направленные на подготовку кадров для конкретных предприятий, среди которых и флагманы отрасли и региона, благодаря которым Самару и называют "космической столицей". Активно работают в этом направлении и в отрасли автомобилестроения.

В рамках обсуждения проблемы с инженерными кадрами на форуме предложили развивать целый ряд направлений. Во-первых, чтобы отрасль инжиниринга в России развивалась, необходимо создавать сеть инжиниринговых центров, формировать межвузовские кампусы, по аналогии с тем, проект которого реализуется сейчас в нашем регионе. И не случайно участники форума подняли вопрос о создании в таких кампусах испытательных центров — ведь молодой инженер-новатор должен иметь возможность не только предлагать идею, но и создавать, воплощать свои творения и обеспечивать должную надежность и пригодность к эксплуатации. Иначе, "работая в стол", инженер ничего толкового не создаст.

Во-вторых, в проблемном поле процесса подготовки востребованных кадров для создания прорывных продуктов отмечены три главные проблемы: рассинхронизация видов деятельности, включенных в процесс создания прорывного продукта; несоразмерность действующих норм к процессу создания и фокусировка ресурсов на тактических или стратегических горизонтах… В итоге результаты интеллектуальной деятельности (РИД) молодых инженеров-конструкторов всегда рискуют оказаться совсем не там, где хотелось бы их видеть, памятуя о технологическом суверенитете. Поэтому, при подготовке инженерных кадров важно давать возможность реализовывать самые смелые идеи даже на студенческой скамье и максимально поддерживать молодых новаторов.

В рамках обсуждения кадровых вопросов, участники форума обсудили ряд конкретных мероприятий, среди которых можно выделить создание общероссийского реестра инжиниринговых организаций на платформе ГИСП (Государственная информационная система промышленности), налоговые льготы для инжиниринговых компаний, создание национального центра "Цифровой сертификации", расширение участия инжиниринговых организаций в инструментах господдержки НИОКР и многое другое. Эти инструменты вместе с программами инновационного развития, а также привлечение инжиниринговых центров промышленных проектов на территории РФ, локализация в стране реинжиниринга и программа субсидирования затрат на промышленный дизайн, — способны значительно повысить престиж инженерных профессий, сделать их более привлекательными для молодежи. А создание индивидуальных образовательных траекторий "школа — СПО — университет — повышение квалификации" будет способствовать качественному улучшению подготовки инженеров. В конечном итоге это приведет к восстановлению лидирующих позиций в целом ряде отраслей и обеспечению того самого технологического суверенитета, о котором последние пару лет так много говорят на разных трибунах. Один из выводов, который сформулировали участники форума: вопросы воспитания инженерных кадров — это дело общее.