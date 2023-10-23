Самарчанка отдала телефонным мошенникам более 2 млн рублей

В полицию Самары обратилась местная 39-летняя жительница с заявлением о хищении более 2 млн рублей.

Установлено, что ведущему специалисту предприятия по изготовлению автокомпонентов несколько часов подряд звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками одного из банков России и убедили, что ее личный кабинет в мобильном приложении банка взломан, в связи с чем мошенники от ее имени могут оформить кредит.

Звонившие рекомендовали женщине закрыть кредитный потенциал, оформив встречный кредит. Следуя указаниям звонивших, жительница Промышленного района в других кредитных учреждениях оформила заем на сумму более 2 млн руб. и перевела денежные средства на указанные счета.

После чего женщина не смогла войти в личный кабинет приложения, поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.

В настоящее время полицейскими проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению хищения. Возбуждено уголовное дело.