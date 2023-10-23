В выходные в Самарской области задержаны 52 нетрезвых водителя

С 20 по 22 октября сотрудниками ГИБДД по всей Самарской области выявлено и привлечено к ответственности 52 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Кроме того, выявлено девять водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" к ответственности привлечены 165 водителей.

Во время рейдовых мероприятий выявлено 37 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 85 правонарушителей со стороны водителей и 78 со стороны пешеходов.

Подобные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.