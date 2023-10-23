В выходные в Самарской области задержаны 52 нетрезвых водителя

С 20 по 22 октября сотрудниками ГИБДД по всей Самарской области выявлено и привлечено к ответственности 52 водителя за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
Кроме того, выявлено девять водителей без водительских удостоверений на дорогах губернии. За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной "тонировки" к ответственности привлечены 165 водителей.
Во время рейдовых мероприятий выявлено 37 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками ГИБДД они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.
Особое внимание сотрудников ГИБДД было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 85 правонарушителей со стороны водителей и 78 со стороны пешеходов.
Подобные мероприятия по контролю за соблюдением водителями Правил дорожного движения будут продолжены.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!