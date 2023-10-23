Футбольные болельщики смогут принять участие в экологической СВОП-акции

23 октября перед футбольным матчем "Акрон" с "Шинником", который состоится в Жигулевске на стадионе "Кристалл", пройдет благотворительная акция, во время которой каждый болельщик сможет принести свои вещи в хорошем состоянии и получить взамен экипировку любимого клуба.
Организаторы СВОП — так называют экологические акции по обмену вещами на безвозмездной основе — футбольный клуб "Акрон" совместно с ГК "ЭкоВоз". Собранные вещи пройдут дополнительную досортировку и будут направлены в благотворительный фонд для дальнейшей передачи нуждающимся.
Очень важно, чтобы вещи, которые попадут к новому хозяину, были в хорошем состоянии, целые и чистые, попросили организаторы.
Желающих ждут сегодня, 23 октября, с 16.00 — 19.00 часов на стадионе "Кристалл", г. Жигулевск.
Последние комментарии
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?
И не дадут!Мы после пожара стоим на очереди 19лет!Куда только не писали,жилья нет и не ждите!Вот их ответ!Дети уже выросли,так и мыкаемся всю жизнь по съемным квартирам!Они лучше кому нибудь своим квартирку освободившуюся отдадут,знаю что говорю!