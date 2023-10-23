Футбольные болельщики смогут принять участие в экологической СВОП-акции

23 октября перед футбольным матчем "Акрон" с "Шинником", который состоится в Жигулевске на стадионе "Кристалл", пройдет благотворительная акция, во время которой каждый болельщик сможет принести свои вещи в хорошем состоянии и получить взамен экипировку любимого клуба.

Организаторы СВОП — так называют экологические акции по обмену вещами на безвозмездной основе — футбольный клуб "Акрон" совместно с ГК "ЭкоВоз". Собранные вещи пройдут дополнительную досортировку и будут направлены в благотворительный фонд для дальнейшей передачи нуждающимся.

Очень важно, чтобы вещи, которые попадут к новому хозяину, были в хорошем состоянии, целые и чистые, попросили организаторы.

Желающих ждут сегодня, 23 октября, с 16.00 — 19.00 часов на стадионе "Кристалл", г. Жигулевск.