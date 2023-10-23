Пятилетний пассажир автобуса пострадал в ДТП в Тольятти

В понедельник, 23 октября, в 10:00 в Тольятти 35-летний водитель автобуса Fiat напротив здания № 16 по ул. Автостроителей не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди попутного автомобиля Lada Granta и столкнулся с ним, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
С места ДТП в лечебное учреждение доставлен пятилетний пассажир автобуса, который находился в средней части салона автобуса в сопровождении законного представителя. Мальчику после обследования рекомендовано амбулаторное лечение.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!