Пятилетний пассажир автобуса пострадал в ДТП в Тольятти

В понедельник, 23 октября, в 10:00 в Тольятти 35-летний водитель автобуса Fiat напротив здания № 16 по ул. Автостроителей не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди попутного автомобиля Lada Granta и столкнулся с ним, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

С места ДТП в лечебное учреждение доставлен пятилетний пассажир автобуса, который находился в средней части салона автобуса в сопровождении законного представителя. Мальчику после обследования рекомендовано амбулаторное лечение.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.