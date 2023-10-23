Своих не бросаем: от самарских налоговиков в военный госпиталь и на передовую поступила необходимая помощь

Сотрудники УФНС России по Самарской области активно поддерживают российских военнослужащих, находящихся в эпицентре спецоперации, а также тех, кто прибыл в Самару и сейчас находится на лечении либо проходит реабилитацию в военном госпитале.
Как рассказали в пресс-службе УФНС России по Самарской области, инициатором очередного сбора специальной помощи выступили профсоюз и молодежный совет при Управлении регионального налогового ведомства.
На призыв собрать посылки в госпиталь откликнулся весь коллектив налоговой службы 63 региона во главе с руководителем Кириллом Князевым. Отметим, что перечень необходимой помощи согласовывался с руководством военного госпиталя. Коробки уже собраны и доставлены военнослужащим. А это и продукты, и средства личной гигиены, и предметы первой необходимости - майки и трико, носки и тапочки, термобелье. Кроме того, две коробки с необходимым направлены бойцам в зону боевых действий - на передовую.
Помимо собственных инициатив, самарские налоговики активно участвуют в проекте "Все для Победы!" За проявленную гражданскую позицию коллектив УФНС России по Самарской области награжден благодарственным письмом исполкома Общероссийского Народного фронта.
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!