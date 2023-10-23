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Общество

#Своих не бросаем: от самарских налоговиков в военный госпиталь и на передовую поступила необходимая помощь

САМАРА. 23 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники УФНС России по Самарской области активно поддерживают российских военнослужащих, находящихся в эпицентре спецоперации, а также тех, кто прибыл в Самару и сейчас находится на лечении либо проходит реабилитацию в военном госпитале.

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области

Как рассказали в пресс-службе УФНС России по Самарской области, инициатором очередного сбора специальной помощи выступили профсоюз и молодежный совет при Управлении регионального налогового ведомства.

На призыв собрать посылки в госпиталь откликнулся весь коллектив налоговой службы 63 региона во главе с руководителем Кириллом Князевым. Отметим, что перечень необходимой помощи согласовывался с руководством военного госпиталя. Коробки уже собраны и доставлены военнослужащим. А это и продукты, и средства личной гигиены, и предметы первой необходимости - майки и трико, носки и тапочки, термобелье. Кроме того, две коробки с необходимым направлены бойцам в зону боевых действий - на передовую.

Помимо собственных инициатив, самарские налоговики активно участвуют в проекте "Все для Победы!"  За проявленную гражданскую позицию коллектив УФНС России по Самарской области награжден благодарственным письмом исполкома Общероссийского Народного фронта.

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Restor Александр 27 сентября 2023 14:02 Обвиненный в "захвате берега" в Рождествено пожаловался в прокуратуру на визит прокуратуры

Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!

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