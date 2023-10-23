Специалисты испытательных лабораторий АО "Транснефть - Приволга" за 9 месяцев 2023 года выполнили 78,7 тыс. испытаний, в том числе 60,7 тыс. исследований нефти и 18 тыс. — нефтепродуктов.

Кроме того, проведено 2,2 тыс. процедур внутрилабораторного контроля в целях подтверждения точности получаемых результатов. Оценка состава и свойств нефти и нефтепродуктов ведется постоянно как при выполнении товарно-коммерческих операций, так и в оперативных целях для проверки неизменности показателей при транспортировке по системе магистральных трубопроводов.

В семи лабораториях контроля качества нефти и в одной испытательной лаборатории качества нефтепродуктов Бугурусланского, Самарского, Саратовского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений (РНУ) действует Единая лабораторная информационная система (ЕЛИС). Ее эксплуатация обеспечивает автоматическую обработку данных, получаемых в результате исследований по применяемым в системе ПАО "Транснефть" методикам измерений, результатов внутрилабораторного контроля и учета оборудования.

Все лаборатории укомплектованы современным оборудованием, предназначенным для выполнения комплекса заявленных испытаний, в том числе резервным. В составе оборудования — современные анализаторы серы, хлора и плотности нефти. В третьем квартале текущего года в лабораториях введены в эксплуатацию четыре новых анализатора рентгеновских флуоресцентных волнодисперсионных. Персонал лабораторий АО "Транснефть - Приволга" регулярно проходит обучение по программам повышения квалификации.

В течение 2023 года проводится модернизация объектов исследовательской инфраструктуры. До конца года завершится оснащение новыми техническими средствами видеонаблюдения и контроля доступа аналитических и испытательных лабораторий на линейных производственно-диспетчерских станциях "Похвистнево" и "Кротовка" в Бугурусланском РНУ, головных перекачивающих станциях "Тингута" и "Волгоград" в Волгоградском РНУ, станции смешения нефти в Самарском РНУ.