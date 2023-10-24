В Курумоче из-за непогоды задержали вылет рейса в Ярославль

В понедельник, 23 октября, в аэропорту Курумоч произошла задержка рейса № 891 сообщением Самара — Ярославль (авиакомпания "Азимут"). Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, вылет был отложен с 20:05 до 1:00 24 октября из-за неудовлетворительных погодных условий в аэропорту назначения.
На рейс зарегистрировано 112 пассажиров. На время ожидания вылета авиакомпания предоставит услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.
В аэропорт выехал помощник Куйбышевского транспортного прокурора. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....