В Курумоче из-за непогоды задержали вылет рейса в Ярославль

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В понедельник, 23 октября, в аэропорту Курумоч произошла задержка рейса № 891 сообщением Самара — Ярославль (авиакомпания "Азимут"). Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.