Аквакомплекс "Самарские термы" откроется 28 октября

В субботу, 28 октября, в Самаре состоится открытие SPA-комплекса "Самарские термы".
Самарцам и гостям города аквакомплекс предложит несколько видов парных, холодные сауны, травяную и каменную сауны, кедровую и хаммамы, комнату впечатлений и соляную градирню.
В числе бассейнов - большой термальный и детский с горками, несколько видов джакузи, зона SPA и массовые парения.
Режим работы комплекса: 10:00-22:00. ТРК "Letout".
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....