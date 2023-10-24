Аквакомплекс "Самарские термы" откроется 28 октября

В субботу, 28 октября, в Самаре состоится открытие SPA-комплекса "Самарские термы".

Самарцам и гостям города аквакомплекс предложит несколько видов парных, холодные сауны, травяную и каменную сауны, кедровую и хаммамы, комнату впечатлений и соляную градирню.

В числе бассейнов - большой термальный и детский с горками, несколько видов джакузи, зона SPA и массовые парения.

Режим работы комплекса: 10:00-22:00. ТРК "Letout".