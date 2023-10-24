В Самарской области полицейские скосили конопляное поле

В Сергиевском районе Самарской области полицейские обнаружили дикорастущую коноплю в с. Старая Дмитриевка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Наркосодержащее растение росло на площади 200 кв. м. Администрации сельского поселения предписали уничтожить его.

В итоге полицейские вместе с муниципальными служащими скосили растения и уничтожили.

Правоохранители напоминают, что обо всех фактах распространения, употребления и хранения наркотиков можно сообщить в ближайший отдел полиции или телефону 102.