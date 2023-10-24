В Самарской области полицейские скосили конопляное поле

В Сергиевском районе Самарской области полицейские обнаружили дикорастущую коноплю в с. Старая Дмитриевка. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Наркосодержащее растение росло на площади 200 кв. м. Администрации сельского поселения предписали уничтожить его.
В итоге полицейские вместе с муниципальными служащими скосили растения и уничтожили.
Правоохранители напоминают, что обо всех фактах распространения, употребления и хранения наркотиков можно сообщить в ближайший отдел полиции или телефону 102.
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Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....