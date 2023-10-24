В Курумоче из-за больного пассажира экстренно сел борт Москва - Душанбе

В понедельник, 23 октября, в 10:36 от капитана воздушного судна получена информация о больном пассажире и принятом решении о посадке на незапланированный аэродром Курумоч.
Самолет выполнял рейс Москва - Душанбе. Эксплуатант - ПАО "Авиакомпания "Ютэйр", сообщает Аviaincident.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!