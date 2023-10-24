В Курумоче из-за больного пассажира экстренно сел борт Москва - Душанбе

В понедельник, 23 октября, в 10:36 от капитана воздушного судна получена информация о больном пассажире и принятом решении о посадке на незапланированный аэродром Курумоч.

Самолет выполнял рейс Москва - Душанбе. Эксплуатант - ПАО "Авиакомпания "Ютэйр", сообщает Аviaincident.