В Самаре спасена сова, которую атаковали вороны

В департамент охоты и рыболовства Самарской области 19 октября поступила информация о том, что на территории ФГБУ "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" обнаружена сова, которую атакуют вороны.

Птица была обессилена и находилась в крайней степени измождения - не могла даже двигаться. Для спасения сова доставлена в ГБУ "Самарский зоопарк" для осмотра специалистами-орнитологами.

В результате осмотра было установлено, что птица является длиннохвостой неясытью и имеет признаки контузии головного мозга.

В целях лечения и последующей реабилитации птица оставлена на попечение специалистов зоопарка и после полного выздоровления будет возвращена в естественную среду обитания.