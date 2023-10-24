В Самаре спасена сова, которую атаковали вороны

В департамент охоты и рыболовства Самарской области 19 октября поступила информация о том, что на территории ФГБУ "Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" обнаружена сова, которую атакуют вороны.
Птица была обессилена и находилась в крайней степени измождения - не могла даже двигаться. Для спасения сова доставлена в ГБУ "Самарский зоопарк" для осмотра специалистами-орнитологами.
В результате осмотра было установлено, что птица является длиннохвостой неясытью и имеет признаки контузии головного мозга.
В целях лечения и последующей реабилитации птица оставлена на попечение специалистов зоопарка и после полного выздоровления будет возвращена в естественную среду обитания.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....