Мост на ул. Первомайской в Сызрани могут открыть для легкового транспорта уже в этом году

Закрытый в Сызрани мост на ул. Первомайской может уже в этом году открыться для проезда транспорта до 3,5 тонны, сообщает пресс-служба мэрии города.

Мост через реку Сызранку был построен в 1957 г. по проекту 1948 года. Для его реконструкции будет создан новый проект и потребуется значительное финансирование из областного бюджета.

"В настоящее время заключен договор с экспертной организацией на дополнительное обследование моста на ул. Первомайской, на предмет возможной эксплуатации с ограничением веса транспорта до 3,5 тонны. На обследование уйдет примерно полтора месяца. В случае положительного результата мост может быть открыт уже до Нового года для движения легковых машин и "ГАЗелей", - пояснил руководитель комитета по строительству и архитектуре Владислав Токарев.