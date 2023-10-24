Мост на ул. Первомайской в Сызрани могут открыть для легкового транспорта уже в этом году

Закрытый в Сызрани мост на ул. Первомайской может уже в этом году открыться для проезда транспорта до 3,5 тонны, сообщает пресс-служба мэрии города.
Мост через реку Сызранку был построен в 1957 г. по проекту 1948 года. Для его реконструкции будет создан новый проект и потребуется значительное финансирование из областного бюджета.
"В настоящее время заключен договор с экспертной организацией на дополнительное обследование моста на ул. Первомайской, на предмет возможной эксплуатации с ограничением веса транспорта до 3,5 тонны. На обследование уйдет примерно полтора месяца. В случае положительного результата мост может быть открыт уже до Нового года для движения легковых машин и "ГАЗелей", - пояснил руководитель комитета по строительству и архитектуре Владислав Токарев.
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Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
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И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....