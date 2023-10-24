С 30 октября на Волге закрываются остановочные пункты

В Самарской области с 30 октября закрываются остановочные пункты на р. Волга: Зольное, Солнечная Поляна, Богатырь, Гаврилова Поляна, Подгоры, Нижний пляж, Шелехметь, Винновка.
Также вносятся изменения в расписание по маршрутам Самара - Ширяево и Самара - Рождествено.
Так, до Рождествено из Самары и обратно с 6:00 до 21:00 будут отправляться 10 рейсов. Столько же будет следовать и обратно.
До Ширяево из Самары ежедневно будет отправляться один рейс в 8:30, обратно - 16:00.
С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Самарского речного пассажирского пароходства или по телефонам: 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37, 89170114221.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....