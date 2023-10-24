С 30 октября на Волге закрываются остановочные пункты

В Самарской области с 30 октября закрываются остановочные пункты на р. Волга: Зольное, Солнечная Поляна, Богатырь, Гаврилова Поляна, Подгоры, Нижний пляж, Шелехметь, Винновка.

Также вносятся изменения в расписание по маршрутам Самара - Ширяево и Самара - Рождествено.

Так, до Рождествено из Самары и обратно с 6:00 до 21:00 будут отправляться 10 рейсов. Столько же будет следовать и обратно.

До Ширяево из Самары ежедневно будет отправляться один рейс в 8:30, обратно - 16:00.

С полным расписанием можно ознакомиться на сайте Самарского речного пассажирского пароходства или по телефонам: 8(846)222-91-91, 8(846)222-93-37, 89170114221.