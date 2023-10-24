Лучшим отцам Самарской области вручили знак общественного признания "Во славу отцовства"

В России отметили День отца. Этот праздник отмечается с 2021 г. официально в соответствии с указом президента РФ В.В.Путина.

В Самарской области с 2007 г. лучшие отцы награждаются Знаком общественного признания "Во славу отцовства" в рамках областного мероприятия "Отец. Отчество. Отечество".

Поддержка семей с детьми - важное направление социальной работы правительства Самарской области, которое контролирует глава региона Дмитрий Азаров. В регионе сегодня семьям предоставляется около 25 мер соцподдержки, и объем финансирования на эти цели только растет. Важна и общественная поддержка.

Всего за период конкурса удостоены знака общественного признания 499 отцов, достойно воспитавшие детей и тем самым внесшие значительный вклад в развитие губернии.

С 2019 г. мероприятие "Отец. Отчество. Отечество" проводится при поддержке Благотворительного фонда "Радость", а в 2023 г. - и при поддержке Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.

В этом году торжественное мероприятие "Отец. Отчество. Отечество" прошло в Тольятти, где были отмечены 26 наших отцов. В награждении лауреатов приняли участие врио первого заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский, руководитель Благотворительного фонда "Радость" Светлана Полдамасова и председатель попечительского совета фонда Эллина Азарова, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов, депутат Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева и руководитель управления общего образования министерства образования Самарской области Татьяна Лапшова.

"На мероприятие многие награждаемые папы приходят с семьями, со своими детьми, которые запомнят это. В этом году появились новая номинация "Отец-герой" и еще одна специальная номинация, где отмечен наш земляк, который спас тонущего в реке ребенка. И в целом идея акции на протяжении всех лет остается неизменной - на примерах лауреатов показать, как радость отцовства делает пап сильнее и счастливее", - отмечает Светлана Полдамасова.

Отбор лауреатов конкурса общественного признания для награждения осуществляет экспертный совет, состоящий из представителей аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области и общественных организаций.

"Вместе с этой радостью и честью приходит еще и ответственность - за получение такого знака. Мало его получить, его нужно и дальше подтверждать каждый день, изо дня в день, и показывать, что ты действительно тот самый ответственный отец", - говорит Константин Доладов.

"В контексте сегодняшнего дня особенно важно сохранять семейные ценности, нашу историю, где во главе семьи всегда был сильный, ответственный мужчина-отец, мужчина-защитник, мужчина-работник. Этот день подчеркивает значимость отцовства в воспитании детей. Отец - это опора семьи и пример для детей. Надеемся, что лауреаты, получившие знак общественного признания "Во славу отцовства", будут с гордостью носить его", - отметил Олег Рубежанский.

В конкурсе пять основных номинаций:

- "Отцовский труд в кровной семье", где участвуют кандидаты, которые достойно воспитывают трех и более родных детей,

- "Отцовский труд в приемной семье". В ней участвуют кандидаты, воспитывающие трех и более приемных детей,

- "Воспитание детей отцом без матери" участвуют кандидаты, состоящие в разводе (или вдовствующие), успешно воспитывающие не менее двоих детей.

- "Отец-Герой", в которой участвуют отцы, отличившиеся в боевых действиях, достигшие выдающихся успехов в спорте, принимавшие участие в олимпийских и паралимпийских играх, имеющие профессиональные заслуги в сфере здравоохранения, науки и других сферах, а также кандидаты, чьи дети участвовали в боевых действиях (в том числе СВО) или достигли выдающихся успехов в спорте, науке или других сферах.

- "Деятельность мужчины, связанная с воспитанием и обучением детей на общественной основе", где участвуют кандидаты, осуществляющие общественно полезную деятельность, направленную на организацию форм внешкольной работы с детьми (кружки, клубы, секции), а также организующие массовые познавательные мероприятия для детей, исполняющие свою деятельность на добровольной основе.

Алексей Мельников из Сызрани воспитывает девятерых детей от 3 до 12 лет, семеро из которых приемные. "У нас супругой не может быть своих детей, поэтому мы и решились на такой шаг - взять приемных детей, чтобы восполнить свою родительскую функцию и подарить любовь и заботу. Трудно только сначала, а сейчас они все помогают друг другу. Мне как отцу важно поднять детей и достойно их воспитать. Когда пригласили на данное мероприятие и сказали, что будут вручать знак, я был удивлен и обрадован, конечно", - рассказывает Александр Михайлович.

Алексей Дорощенко из Отрадного один воспитывает трех детей. Дети имеют хорошую успеваемость в школе и колледже, посещают секции легкой атлетики и рукопашного боя. "Тяжело, наверно, тем, кто не хочет стараться для блага детей. Дети помогают мне, в том числе брать силы и находить время на все: и на воспитание, и на работу, и быть активным всегда. Стараюсь прививать детям в первую очередь любовь к Родине, уважение к взрослым, ценить время, проведенное с близкими людьми, приобщать их к здоровому образу жизни, иметь разносторонние интересы и знания. Когда я узнал о том, что стал победителем в одной из номинаций, - был очень обрадован", - рассказывает Алексей Александрович.

Специальной номинацией 2023 г. стала "Деятельность и поступки мужчины, связанные со спасением жизни детей в текущем году", в которой был отмечен отец двух детей, руководитель движения "Неси добро" и врач по профессии Алексей Семин из Самары. Он этим летом спас тонувшего в реке ребенка.

Алексей Викторович сумел вновь "запустить" сердце мальчика. "Мы были в тот момент в походе. На одной из стоянок во время сплава увидел, что стоит девочка, плачет, показывая на речку. Мы стали нырять, смотреть, что случилось. Когда увидел мальчика - понял, что время идет на секунды и надо действовать. Вытащил ребенка на берег и оказал первую помощь, так как я - врач, знаю, как это делать", - вспоминает Алексей Викторович.