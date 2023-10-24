16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дольщики еще двух проблемных объектов получат денежные выплаты Губернатор Дмитрий Азаров назначил Владимира Василенко министром энергетики и ЖКХ Самарской области Дмитрий Азаров назначил Регину Воробьеву министром социально-демографической и семейной политики области Дмитрий Азаров назначил Ирину Никишину на должность министра труда Самарской области Министром ЖКХ Самарской области может стать Владимир Василенко

Облправительство Власть и политика

Лучшим отцам Самарской области вручили знак общественного признания "Во славу отцовства"

САМАРА. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 280
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В России отметили День отца. Этот праздник отмечается с 2021 г. официально в соответствии с указом президента РФ В.В.Путина.

Фото: Министерство социально-демографической и семейной политики СО

В Самарской области с 2007 г. лучшие отцы награждаются Знаком общественного признания "Во славу отцовства" в рамках областного мероприятия "Отец. Отчество. Отечество".

Поддержка семей с детьми - важное направление социальной работы правительства Самарской области, которое контролирует глава региона Дмитрий Азаров. В регионе сегодня семьям предоставляется около 25 мер соцподдержки, и объем финансирования на эти цели только растет. Важна и общественная поддержка.

Всего за период конкурса удостоены знака общественного признания 499 отцов, достойно воспитавшие детей и тем самым внесшие значительный вклад в развитие губернии.

С 2019 г. мероприятие "Отец. Отчество. Отечество" проводится при поддержке Благотворительного фонда "Радость", а в 2023 г. - и при поддержке Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области.

В этом году торжественное мероприятие "Отец. Отчество. Отечество" прошло в Тольятти, где были отмечены 26 наших отцов. В награждении лауреатов приняли участие врио первого заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Олег Рубежанский, руководитель Благотворительного фонда "Радость" Светлана Полдамасова и председатель попечительского совета фонда Эллина Азарова, председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов, депутат Самарской губернской думы Екатерина Кузьмичева и руководитель управления общего образования министерства образования Самарской области Татьяна Лапшова.

"На мероприятие многие награждаемые папы приходят с семьями, со своими детьми, которые запомнят это. В этом году появились новая номинация "Отец-герой" и еще одна специальная номинация, где отмечен наш земляк, который спас тонущего в реке ребенка. И в целом идея акции на протяжении всех лет остается неизменной - на примерах лауреатов показать, как радость отцовства делает пап сильнее и счастливее", - отмечает Светлана Полдамасова.

Отбор лауреатов конкурса общественного признания для награждения осуществляет экспертный совет, состоящий из представителей аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Самарской области и общественных организаций.

"Вместе с этой радостью и честью приходит еще и ответственность - за получение такого знака. Мало его получить, его нужно и дальше подтверждать каждый день, изо дня в день, и показывать, что ты действительно тот самый ответственный отец", - говорит Константин Доладов.

"В контексте сегодняшнего дня особенно важно сохранять семейные ценности, нашу историю, где во главе семьи всегда был сильный, ответственный мужчина-отец, мужчина-защитник, мужчина-работник. Этот день подчеркивает значимость отцовства в воспитании детей. Отец - это опора семьи и пример для детей. Надеемся, что лауреаты, получившие знак общественного признания "Во славу отцовства", будут с гордостью носить его", - отметил Олег Рубежанский.

В конкурсе пять основных номинаций:
- "Отцовский труд в кровной семье", где участвуют кандидаты, которые достойно воспитывают трех и более родных детей,

- "Отцовский труд в приемной семье". В ней участвуют кандидаты, воспитывающие трех и более приемных детей,

- "Воспитание детей отцом без матери" участвуют кандидаты, состоящие в разводе (или вдовствующие), успешно воспитывающие не менее двоих детей.

- "Отец-Герой", в которой участвуют отцы, отличившиеся в боевых действиях, достигшие выдающихся успехов в спорте, принимавшие участие в олимпийских и паралимпийских играх, имеющие профессиональные заслуги в сфере здравоохранения, науки и других сферах, а также кандидаты, чьи дети участвовали в боевых действиях (в том числе СВО) или достигли выдающихся успехов в спорте, науке или других сферах.

- "Деятельность мужчины, связанная с воспитанием и обучением детей на общественной основе", где участвуют кандидаты, осуществляющие общественно полезную деятельность, направленную на организацию форм внешкольной работы с детьми (кружки, клубы, секции), а также организующие массовые познавательные мероприятия для детей, исполняющие свою деятельность на добровольной основе.

Алексей Мельников из Сызрани воспитывает девятерых детей от 3 до 12 лет, семеро из которых приемные. "У нас супругой не может быть своих детей, поэтому мы и решились на такой шаг - взять приемных детей, чтобы восполнить свою родительскую функцию и подарить любовь и заботу. Трудно только сначала, а сейчас они все помогают друг другу. Мне как отцу важно поднять детей и достойно их воспитать. Когда пригласили на данное мероприятие и сказали, что будут вручать знак, я был удивлен и обрадован, конечно", - рассказывает Александр Михайлович.

Алексей Дорощенко из Отрадного один воспитывает трех детей. Дети имеют хорошую успеваемость в школе и колледже, посещают секции легкой атлетики и рукопашного боя. "Тяжело, наверно, тем, кто не хочет стараться для блага детей. Дети помогают мне, в том числе брать силы и находить время на все: и на воспитание, и на работу, и быть активным всегда. Стараюсь прививать детям в первую очередь любовь к Родине, уважение к взрослым, ценить время, проведенное с близкими людьми, приобщать их к здоровому образу жизни, иметь разносторонние интересы и знания. Когда я узнал о том, что стал победителем в одной из номинаций, - был очень обрадован", - рассказывает Алексей Александрович.

Специальной номинацией 2023 г. стала "Деятельность и поступки мужчины, связанные со спасением жизни детей в текущем году", в которой был отмечен отец двух детей, руководитель движения "Неси добро" и врач по профессии Алексей Семин из Самары. Он этим летом спас тонувшего в реке ребенка.

Алексей Викторович сумел вновь "запустить" сердце мальчика. "Мы были в тот момент в походе. На одной из стоянок во время сплава увидел, что стоит девочка, плачет, показывая на речку. Мы стали нырять, смотреть, что случилось. Когда увидел мальчика - понял, что время идет на секунды и надо действовать. Вытащил ребенка на берег и оказал первую помощь, так как я - врач, знаю, как это делать", - вспоминает Алексей Викторович.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:04 "Это святая акция": Самарская область присоединится к международному проекту "Сад памяти"

Можно только порадоваться, что инициатива нашла огромный отклик!

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5