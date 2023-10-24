Поддержка помогла привлечь в Самарскую область более 100 медработников из других регионов

Поддержка помогает привлекать в медучреждения Самарской области специалистов, в том числе, из других регионов страны. Так, к коллективу Камышлинской районной больницы в 2023 г. присоединился врач-психиатр-нарколог из Ессентуков Ставропольского края. Специалист стал участником программы "Земский доктор", при переезде получил подъемные и приобрел жилье для своей семьи.

Эдуард Шарапов переехал в Камышлинский район вместе с женой и детьми. "Здесь живет моя мама, хотелось быть ближе к ней - чаще видеться, помогать. Когда-то в Камышле родился мой дедушка - участник Великой Отечественной войны, он долгое время жил и работал в этих местах. На поступившее предложение о работе я практически сразу согласился, - рассказал врач. - Работая в первичном звене, я занимаюсь прежде всего профилактикой употребления психоактивных веществ и выявлением алкоголь-ассоциированной патологии. Вместе с коллегами активно участвуем в медосмотрах и диспансеризации".

Единовременную выплату в размере 1,5 млн руб. семья использовала для приобретения жилья.

"Также Эдуард Асфандиярович получил подъемные в размере 200 тысяч как специалист, прибывший из другого региона страны. Мы стараемся поддержать новых сотрудников всеми доступными способами: предоставляем жилье служебного найма, компенсируем расходы на аренду. Предусмотрены стимулирующие выплаты при выполнении плановых показателей, - отметила главный врач Камышлинской больницы Светлана Русинова. - Финансовая поддержка, комфортные условия работы помогают закреплять специалистов в сельской медицине. В Камышлинской больнице не одно поколение участников программы "Земский доктор" по завершении контракта остается жить и работать в районе".

Напомним, по поручению главы региона Дмитрия Азарова специалисты, прибывающие в Самарскую область из других регионов России и стран, а также выпускники медицинских вузов и колледжей при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям получают выплаты 200 тыс. и 300 тыс. рублей. Всего этой мерой поддержки воспользовались 50 врачей и 68 средних медицинских работников.

При трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек участники программы "Земский доктор" получают единовременные компенсации 1 млн руб.; в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, - 1,5 млн рублей.

Всего в 2023 г. в рамках реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения региона планируется привлечь более 160 специалистов.