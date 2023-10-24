Поддержка помогла привлечь в Самарскую область более 100 медработников из других регионов

Поддержка помогает привлекать в медучреждения Самарской области специалистов, в том числе, из других регионов страны. Так, к коллективу Камышлинской районной больницы в 2023 г. присоединился врач-психиатр-нарколог из Ессентуков Ставропольского края. Специалист стал участником программы "Земский доктор", при переезде получил подъемные и приобрел жилье для своей семьи.
Эдуард Шарапов переехал в Камышлинский район вместе с женой и детьми. "Здесь живет моя мама, хотелось быть ближе к ней - чаще видеться, помогать. Когда-то в Камышле родился мой дедушка - участник Великой Отечественной войны, он долгое время жил и работал в этих местах. На поступившее предложение о работе я практически сразу согласился, - рассказал врач. - Работая в первичном звене, я занимаюсь прежде всего профилактикой употребления психоактивных веществ и выявлением алкоголь-ассоциированной патологии. Вместе с коллегами активно участвуем в медосмотрах и диспансеризации".
Единовременную выплату в размере 1,5 млн руб. семья использовала для приобретения жилья.
"Также Эдуард Асфандиярович получил подъемные в размере 200 тысяч как специалист, прибывший из другого региона страны. Мы стараемся поддержать новых сотрудников всеми доступными способами: предоставляем жилье служебного найма, компенсируем расходы на аренду. Предусмотрены стимулирующие выплаты при выполнении плановых показателей, - отметила главный врач Камышлинской больницы Светлана Русинова. - Финансовая поддержка, комфортные условия работы помогают закреплять специалистов в сельской медицине. В Камышлинской больнице не одно поколение участников программы "Земский доктор" по завершении контракта остается жить и работать в районе".
Напомним, по поручению главы региона Дмитрия Азарова специалисты, прибывающие в Самарскую область из других регионов России и стран, а также выпускники медицинских вузов и колледжей при трудоустройстве по наиболее востребованным специальностям получают выплаты 200 тыс. и 300 тыс. рублей. Всего этой мерой поддержки воспользовались 50 врачей и 68 средних медицинских работников.
При трудоустройстве в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа или города с населением до 50 тыс. человек участники программы "Земский доктор" получают единовременные компенсации 1 млн руб.; в населенные пункты, отнесенные к удаленным и труднодоступным территориям, - 1,5 млн рублей.
Всего в 2023 г. в рамках реализации программ "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в медучреждения региона планируется привлечь более 160 специалистов.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас