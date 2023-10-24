В Тольятти прошел СВОП по обмену ненужных вещей на спортивную экипировку

В организации акции участвовал тольяттинский футбольный клуб "Акрон" совместно с ГК "ЭкоВоз".
Всего болельщиками, пришедшими на матч и взявшими с собой ненужную одежду, было собрано 78 кг одежды для нуждающихся.
ГК "Эковоз" благодарит футбольный клуб "Акрон" за организацию акции и поздравляет с победой.
Следующая акция пройдет 26 октября у главного офиса ФК "Акрон" по адресу: Тольятти, ул. Баныкина, 48 в 18:00.
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Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
С таких поступков надо брать пример! Надеюсь другие организации начнут действовать так же.
Доброе время суток!Скажите пожалуйста, А моим детям полагается выплата пособие к Пасхи ?,(у меня трое детей мы малоимущая семья,полноценная семья и пособия детских получаю 380 р
ответьте пожалуйста,попадает ли моя семья под этот закон?если у меня родился первый ребенок,но у жены уже имеется дочь десяти лет,ее я не удочерял,а живем мы одной дружной семьей?