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В Тольятти прошел СВОП по обмену ненужных вещей на спортивную экипировку

ТОЛЬЯТТИ. 24 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В организации акции участвовал тольяттинский футбольный клуб "Акрон" совместно с ГК "ЭкоВоз".

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Всего болельщиками, пришедшими на матч и взявшими с собой ненужную одежду, было собрано 78 кг одежды для нуждающихся.

ГК "Эковоз" благодарит футбольный клуб "Акрон" за организацию акции и поздравляет с победой.

Следующая акция пройдет 26 октября у главного офиса ФК "Акрон" по адресу: Тольятти, ул. Баныкина, 48 в 18:00.

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