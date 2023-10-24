В Тольятти прошел СВОП по обмену ненужных вещей на спортивную экипировку

В организации акции участвовал тольяттинский футбольный клуб "Акрон" совместно с ГК "ЭкоВоз".

Всего болельщиками, пришедшими на матч и взявшими с собой ненужную одежду, было собрано 78 кг одежды для нуждающихся.

ГК "Эковоз" благодарит футбольный клуб "Акрон" за организацию акции и поздравляет с победой.

Следующая акция пройдет 26 октября у главного офиса ФК "Акрон" по адресу: Тольятти, ул. Баныкина, 48 в 18:00.