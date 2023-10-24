На дорогах Самарской области прогнозируется гололедица

Ночью 25 октября в Самарской области местами ожидается усиление северного ветра, порывы 15-18 м/с, на дорогах образование гололедицы.
В связи с этим объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.
Ночью 25 октября в Самарской области местами ожидается усиление северного ветра, порывы 15-18 м/с, на дорогах образование гололедицы.
В связи с этим объявлен желтый уровень опасности, сообщает Приволжское УГМС.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....