В Сызрани мужчину расстреляли у кафе

ЧП произошло у заведения под названием "Панорама" - об этом сообщили уже несколько источников Волга Ньюс, в том числе в правоохранительных органах. По предварительным данным, случилось примерно следующее.
У семей езидов (по другой версии - курдов) был застарелый конфликт. Предположительно, он начался из-за долга за коров - сумма могла быть более 2 млн рублей.
Конфликт продолжился в кафе "Панорама". В итоге, по некоторым данным, мужчины вышли, и один выстрелил в другого из пистолета "Оса". Пострадавшего госпитализировали. В понедельник, 23 октября, стрелявший сдался. Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области по устному запросу ситуацию не комментировали. Редакция направила письменный запрос.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".