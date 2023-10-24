В Сызрани мужчину расстреляли у кафе

ЧП произошло у заведения под названием "Панорама" - об этом сообщили уже несколько источников Волга Ньюс, в том числе в правоохранительных органах. По предварительным данным, случилось примерно следующее.

У семей езидов (по другой версии - курдов) был застарелый конфликт. Предположительно, он начался из-за долга за коров - сумма могла быть более 2 млн рублей.

Конфликт продолжился в кафе "Панорама". В итоге, по некоторым данным, мужчины вышли, и один выстрелил в другого из пистолета "Оса". Пострадавшего госпитализировали. В понедельник, 23 октября, стрелявший сдался. Уголовное дело возбудили по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области по устному запросу ситуацию не комментировали. Редакция направила письменный запрос.