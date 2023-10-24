В Самарской области отправилось в суд уголовное дело серийных автоворов

Прокуратура Красноярского района Самарской области утвердила обвинение по уголовному делу о серии автокраж.
По версии следствия, в 2020 г. житель Тольятти создал ОПГ, чтобы красть дорогие автомобили. К делу он привлек знакомого и других людей, личности которых следствие не смогло установить.
Злоумышленники искали подходящие автомобили, следили за владельцами и похищали машины с неохраняемых парковок. С помощью специальных устройств они отключали охранные системы и перегоняли иномарки в специальное помещение, где демонтировали спутниковые сигнализации и делали дубликаты ключей.
За два года сообщники украли семь внедорожников общей стоимостью 18 млн руб. и находившееся в машинах имущество на 200 тыс. рублей.
В декабре 2022 г. правоохранители нашли три из похищенных машин.
Уголовное дело направили в Красноярский районный суд.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".