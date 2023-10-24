В Самарской области отправилось в суд уголовное дело серийных автоворов

Прокуратура Красноярского района Самарской области утвердила обвинение по уголовному делу о серии автокраж.

По версии следствия, в 2020 г. житель Тольятти создал ОПГ, чтобы красть дорогие автомобили. К делу он привлек знакомого и других людей, личности которых следствие не смогло установить.

Злоумышленники искали подходящие автомобили, следили за владельцами и похищали машины с неохраняемых парковок. С помощью специальных устройств они отключали охранные системы и перегоняли иномарки в специальное помещение, где демонтировали спутниковые сигнализации и делали дубликаты ключей.

За два года сообщники украли семь внедорожников общей стоимостью 18 млн руб. и находившееся в машинах имущество на 200 тыс. рублей.

В декабре 2022 г. правоохранители нашли три из похищенных машин.

Уголовное дело направили в Красноярский районный суд.