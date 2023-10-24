Виктор Кудряшов обсудил с руководством Федерации настольного тенниса перспективы развития вида спорта

Врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил Самарскую федерацию настольного тенниса. Глава регионального кабмина обсудил с вице-президентом по спортивной работе Федерации настольного тенниса, заслуженным тренером России Виктором Павленко ряд организационных вопросов, а спортсменку именитой команды "Самарочка" Марию Тайлакову поздравил с победами в прошедших турнирах.

Виктор Кудряшов вот уже 12 лет является бессменным председателем попечительского совета Федерации настольного тенниса Самарской области. За эти годы база для занятий этим видом спорта была значительно укреплена: возможности для тренировок созданы во многих школах и фитнес-клубах Самарской области, открыты и работают специализированные центры в Южном Городе, Железнодорожном, Промышленном, Кировском, Ленинском районах Самары. Недавно современный оборудованный зал для занятий настольным теннисом появился в школе №12 в центре Самары. Всего в регионе этим видом спорта занимается порядка 15 тыс. человек.

"За эти годы база для занятий настольным теннисом полностью преобразилась, появились современные, хорошо оборудованные залы, пансионат, реабилитационный центр. Объем тренировочных занятий для юных спортсменов по этому виду спорта занимает порядка шести часов в день. Ребятам нужны условия для восстановления. Все это было создано", - рассказал вице-президент Федерации по спортивной работе Виктор Павленко.

Женская команда по настольном теннису "Самарочка" - одна из самых титулованных в стране. Ранее спортсменки становились призерами чемпионатов Европы, не раз были победительницами чемпионата России, представляли Самарскую область в составе сборной страны по настольному теннису. Список достижений последних двух лет тоже внушительный: в марте команда девушек в составе которой Екатерина Зиронова, Мария Тайлакова, Валерия Щербатых стали победительницами чемпионата России по настольному теннису в командном турнире в Оренбурге, в июне Екатерина Зиронова, Мария Тайлакова, Валерия Щербатых и Светлана Кудряшова (Мохначева) завоевали серебро на командном чемпионате ФНТР (плей-офф) среди женских команд Премьер лиги Чемпионата России в Сочи. А годом ранее в сентябре спортсменки из Самары взяли золото на турнире в рамках Всероссийской спартакиады.

Сейчас состав самарской команды усилила спортсменка из Китая Чжанг Бин Ю, которая занимает одну из ведущих позиций по достижениям в этом виде спорта в своей стране. В настоящее время вместе с Екатериной Зироновой и Валерией Щербатых она защищает честь команды на туре Клубного чемпионата России. На встрече присутствовала тренер китайской спортсменки Чен Син.

Виктор Кудряшов пожелал новому, международному составу "Самарочки" успешного выступления на турнире, новых громких побед и отметил, что усилия по развитию спорта в регионе будут продолжены.

На спортивном форуме "Россия - спортивная держава", который проходил в Перми с 19 по 21 октября, президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение объявить 2024 г. Годом спорта. "Спорт для нас - безусловный государственный приоритет, важнейшая составляющая национальных целей развития", - подчеркнул глава государства.

Особое внимание развитию и созданию спортивной инфраструктуры спорта уделяет правительство Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. За последние пять лет открыто восемь ледовых арен, 22 спортивных комплекса, семь стадионов и футбольных полей, 124 спортивные площадки. В полтора раза увеличилась за пять лет доля жителей Самарской области, регулярно занимающихся физкультурой и спортом. Сегодня этот показатель в регионе достиг 54%.