В Кинель-Черкасском районе пьяная женщина зарезала мужа

В полицию Кинель-Черкасского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что скончался ее муж.
Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили следы распития спиртных напитков, а также труп 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.
Находившаяся в квартире ранее судимая за тяжкое преступление против личности 55-летняя женщина пояснила полицейским, что во время застолья из-за мелких бытовых проблем возникла ссора с супругом. Не совладав с эмоциями и не найдя других аргументов, она схватила со стола нож и нанесла мужу удар в область груди. Когда осознала, что муж скончался, раскаялась и вызвала полицию.
Оперуполномоченные уголовного розыска доставили женщину в следственный отдел для дальнейшего разбирательства.
По факту убийства жителя Кинель-Черкасского района возбужденно уголовное дело.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".