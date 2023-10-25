В Кинель-Черкасском районе пьяная женщина зарезала мужа

В полицию Кинель-Черкасского района поступило сообщение от местной жительницы о том, что скончался ее муж.

Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили следы распития спиртных напитков, а также труп 57-летнего мужчины с признаками насильственной смерти.

Находившаяся в квартире ранее судимая за тяжкое преступление против личности 55-летняя женщина пояснила полицейским, что во время застолья из-за мелких бытовых проблем возникла ссора с супругом. Не совладав с эмоциями и не найдя других аргументов, она схватила со стола нож и нанесла мужу удар в область груди. Когда осознала, что муж скончался, раскаялась и вызвала полицию.

Оперуполномоченные уголовного розыска доставили женщину в следственный отдел для дальнейшего разбирательства.

По факту убийства жителя Кинель-Черкасского района возбужденно уголовное дело.