В Тольятти разыскали 16-летнего подростка

Вначале в полицию по Комсомольскому району Тольятти поступила информация о без вести пропавшем несовершеннолетнем, который самовольно ушел из Центра помощи детям.
Полицейские провели полный комплекс мер: осмотр территории, изучение видеозаписей с камер наблюдения, опрос молодежи и т.д.
Оперуполномоченные уголовного розыска нашли несовершеннолетнего в Центральном районе Тольятти во дворе одного из многоквартирных домов по ул. Ленина. Сотрудники полиции установили, что несовершеннолетний днем гулял по городу, а ночевать приходил к своей бабушке. Противоправных действий в отношении него не совершалось.
Несовершеннолетний возвращен в Центр помощи, инспектора ПДН и воспитатели проводят с ним и его родственницей профилактическую работу для исключения подобных происшествий.
Последние комментарии
Здравствуйте, есть контакты владельца?
Если бы собаки чмновников рвали!!!
Да такое сплошь и рядом во вс
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!