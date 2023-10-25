В Тольятти разыскали 16-летнего подростка

Вначале в полицию по Комсомольскому району Тольятти поступила информация о без вести пропавшем несовершеннолетнем, который самовольно ушел из Центра помощи детям.

Полицейские провели полный комплекс мер: осмотр территории, изучение видеозаписей с камер наблюдения, опрос молодежи и т.д.

Оперуполномоченные уголовного розыска нашли несовершеннолетнего в Центральном районе Тольятти во дворе одного из многоквартирных домов по ул. Ленина. Сотрудники полиции установили, что несовершеннолетний днем гулял по городу, а ночевать приходил к своей бабушке. Противоправных действий в отношении него не совершалось.

Несовершеннолетний возвращен в Центр помощи, инспектора ПДН и воспитатели проводят с ним и его родственницей профилактическую работу для исключения подобных происшествий.