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В Самаре состоялось выездное заседание Всероссийского семейного совета

САМАРА. 25 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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24 октября 2023 года во Дворце спорта имени В.Высоцкого состоялось выездное пленарное заседание Всероссийского семейного совета, организованное Торгово-промышленной палатой РФ в рамках специального проекта "Семейные компании России". В работе заседания приняли участие представители семейных компаний из 20 регионов страны.

Фото: Юлия Рубцова

Открывая пленарное заседание, вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова отметила, что Самарская область находится в ряду первых регионов, где федеральная Торгово-промышленная палата проводит совещания такого формата: "Мы собрались здесь для того, чтобы вместе постараться увидеть новые возможности и горизонты для развития предпринимательства Самарского региона и регионов России в целом".

От имени губернатора Самарской области Дмитрия Азарова участников выездного заседания Всероссийского семейного совета приветствовал врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов. Он поблагодарил организаторов за решение провести заседание Всероссийского семейного совета в нашем регионе.

"Самарская область традиционно отличается высокой предпринимательской активностью. При этом основным локомотивом промышленного развития Самары исторически являлся именно семейный бизнес. Купеческие династии Аржановых, Шихобаловых, Курлиных, Соколовых, Башкировых остались в истории губернии как успешные предприниматели и меценаты, принимавшие активное участие в развитии Самары. Сегодняшнее поколение предпринимателей достойно продолжает традиции предшественников. Например, в сферах медицины, дошкольного образования, в хлебопекарном бизнесе более 50% рынка занимают именно семейные компании. У этих людей есть общие ценности, доверие друг к другу, желание развивать свое дело. Регион очень заинтересован в том, чтобы поддерживать этот вид бизнеса, и мы, безусловно, будем это делать", - подчеркнул Виктор Кудряшов. Он вручил представителям ряда компаний благодарности губернатора за вклад в социально-экономическое развитие области.

На территории Самарской области осуществляют деятельность более 127 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в 2023 году составляет 685 тысяч человек (41% экономически активного населения). В регионе зарегистрировано более 200 тысяч самозанятых граждан.

На протяжении пяти последних лет в Самарской области наблюдается рост предпринимательского сектора. Важно отметить, что он происходит на фоне серьезных экономических испытаний, которые регион вместе со всей страной переживает в последние годы. Безусловно, это говорит о том, что потенциал малого и среднего бизнеса в нашем регионе чрезвычайно высок. И в то же время свидетельствует о своевременности и эффективности мер государственной поддержки в отношении предпринимательского сообщества, которые оказываются по поручению президента страны Владимира Владимировича Путина.

В свою очередь, в это непростое время регион также существенно расширил спектр поддержки малых и средних предприятий. В период пандемии оперативно отслеживалась ситуация в различных сферах бизнеса, инициировались запросы в федеральный центр по новым мерам поддержки, была развернута беспрецедентная кампания по информированию предпринимателей о помощи государства и возможностях развития.

Сегодня, в условиях жестких экономических санкций, эта работа продолжается. Сеть центров "Мой бизнес", созданная в регионе, охватывает все городские округа Самарской области. Ежегодно центрами оказывается свыше 25 тысяч услуг. В Самарской области действуют многочисленные преференции, которые предусмотрены российским законодательством. Так, резиденты особой экономической зоны "Тольятти" полностью освобождаются на различные периоды от уплаты налога на имущество, транспортного, земельного налогов, а также для них действует пониженная ставка по налогу на прибыль.

Здесь полностью подготовлена инженерная инфраструктура, действует свободная таможенная зона.
Кроме того, в регионе созданы две территории опережающего социально-экономического развития (в городах Тольятти и Чапаевск), а также индустриальные парки различной специализации.

В Самарской области работает один из крупнейших технопарков России "Жигулевская долина", входящий в Международную ассоциацию технопарков и зон инновационного развития. На протяжении последних трех лет он входит в группу с наивысшим уровнем эффективности национального рейтинга технопарков.

"В соответствии с исследованиями, которые проводила Торгово-промышленная палата России, доля предпринимателей, видящих возможности для развития именно в нашем регионе, примерно вдвое выше, чем в среднем по Российской Федерации, - отметил Виктор Кудряшов. - Это говорит о том, что те меры поддержки, которые мы оказываем предприятиям малого и среднего бизнеса, те усилия, которые прилагает команда губернатора для помощи бизнесу, дают результат. Уверен, что этот сектор экономики будет развиваться и вносить все больший вклад в социально-экономическое развитие Самарской области".

Участники выездного пленарного заседания говорили о роли малого и среднего бизнеса в развитии и продвижении субъектов страны, о необходимости концентрации внимания на производственном секторе, о кадровой проблеме, которая сегодня остро стоит в сфере малого и среднего предпринимательства. Обсудили практический опыт поддержки и развития семьи как социально-экономической "точки роста" Самарской области, возможности малого и среднего бизнеса в развитии сельских территорий и многие другие вопросы.

Была поднята актуальная проблема: семейному предпринимательству сегодня необходимы специализированные меры поддержки в виде целевых финансовых программ, долгосрочного кредитования, налогового стимулирования. При этом в стране в настоящее время нет закона о семейном бизнесе, а понятие "семейного предпринимательства" законодательно не определено. Для решения этой задачи Торгово-промышленная палата РФ разработала законопроект о введении понятия "семейное предпринимательство" в национальном законодательстве.

В завершение пленарного заседания состоялась церемония открытия Центра семейного бизнеса на базе ТПП Самарской области, который станет площадкой для поддержки и развития семейных компаний региона.

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