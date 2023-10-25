Самарчанка продавала дачу и лишилась 500 тыс. рублей

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества на 500 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
52-летняя местная жительница хотела продать свою дачу. По ее объявлению позвонил незнакомец и предложил внести задаток 50% стоимости участка - 300 тыс. рублей. Мужчина сказал, что для этого ему нужны все данные банковской карты женщины. Самарчанка обрадовалась быстрой продаже и выполнила инструкции. После этого она стала ждать обещанный задаток, но вместо этого обнаружила, что с ее счета пропали 500 тыс. рублей.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".