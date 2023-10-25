Самарчанка продавала дачу и лишилась 500 тыс. рублей

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества на 500 тыс. рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

52-летняя местная жительница хотела продать свою дачу. По ее объявлению позвонил незнакомец и предложил внести задаток 50% стоимости участка - 300 тыс. рублей. Мужчина сказал, что для этого ему нужны все данные банковской карты женщины. Самарчанка обрадовалась быстрой продаже и выполнила инструкции. После этого она стала ждать обещанный задаток, но вместо этого обнаружила, что с ее счета пропали 500 тыс. рублей.