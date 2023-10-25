В Самаре из-за заискрившегося кабеля закрывали движение по мосту на ул. Главной

Днем 25 октября в Самаре временно закрыли движение по мосту на ул. Главной. Об этом сообщил городской департамент транспорта.
Как позже стало известно, поступил сигнал о том, что на мосту под тротуаром, в лотке, заискрился кабель. Предположительно, он был запитан от мукомольного завода.
Департамент городского хозяйства пояснил, что это не повлияло на функционирование моста. Разрушений на нем не обнаружили. Кабель обесточили. Движение перекрывали на время обследования. Сейчас его возобновили.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....