В Самаре из-за заискрившегося кабеля закрывали движение по мосту на ул. Главной

Днем 25 октября в Самаре временно закрыли движение по мосту на ул. Главной. Об этом сообщил городской департамент транспорта.

Как позже стало известно, поступил сигнал о том, что на мосту под тротуаром, в лотке, заискрился кабель. Предположительно, он был запитан от мукомольного завода.

Департамент городского хозяйства пояснил, что это не повлияло на функционирование моста. Разрушений на нем не обнаружили. Кабель обесточили. Движение перекрывали на время обследования. Сейчас его возобновили.