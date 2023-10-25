В ОЭЗ "Тольятти" заработала зона таможенного контроля

В особой экономической зоне "Тольятти" начала работать постоянная зона таможенного контроля. Применение процедуры свободной таможенной зоны упростит резидентам процессы растаможки импортного сырья, материалов и оборудования.
ОЭЗ "Тольятти" - ведущая инвестплощадка региона. По итогам 2022 г. она попала в тройку лучших ОЭЗ в стране по инвестиционной привлекательности. Резидентами ОЭЗ являются 35 компаний, 16 предприятий уже запущены в работу. Инвестиции в развитие инфраструктуры площадки ОЭЗ и создание производств уже составили более 43 млрд рублей. Сегодня идет подготовка к созданию инфраструктуры третьей очереди ОЭЗ. Поддержкой в дальнейшем развитии ОЭЗ Тольятти глава региона Дмитрий Азаров заручился недавно в ходе визита в Самарскую область председателя правительства РФ Михаила Мишустина.
"Мы постоянно развиваем инфраструктуру наших инвестиционных площадок. Особая экономическая зона - флагманский проект развития Самарской области, здесь действуют специальные условия для размещения новых производств. Режим свободной таможенной зоны позволяет резидентам существенно экономить на закупках импортного сырья и оборудования, а значит - вкладывать средства в развитие предприятий", - акцентировал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Резиденты не будут платить НДС и таможенные пошлины, если это оборудование будет находиться на производстве, расположенном в ОЭЗ.
"Принимая во внимание важность функционирования и развития на территории Самарской области особой экономической зоны, являющейся одним из наиболее перспективных инструментов для развития региона, задача Самарской таможни - обеспечить качественный и оперативный таможенный контроль. Эта задача будет выполнена", - подчеркнул первый заместитель начальника Самарской таможни Вячеслав Капустин.
Строительство объектов таможенной инфраструктуры на всей территории ОЭЗ уже завершено - введены в эксплуатацию здание таможни, три контрольно-пропускных пункта и бокс досмотра.
"Наличие на территории ОЭЗ таможенного пункта - огромный плюс. В период, когда на рынке много фальсификата, у нас всегда есть таможенное уведомление о ввозе материалов на завод и вывозе готовой продукции с предприятия. Еще плюсы: при закупке оборудования мы не платим 20% НДС и импортную пошлину при таможенном оформлении", - рассказал директор Самарского завода медицинских изделий Александр Земсков.
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