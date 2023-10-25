Правительство Самарской области рассмотрело социально значимые законодательные инициативы

В среду, 25 октября 2023 года, врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание областного кабинета министров. Участники заседания рассмотрели ряд социально значимых законопроектов, утвердили проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также заслушали отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2023 года.

Главы региональных министерств и ведомств одобрили проект бюджета территориального фонда медицинского страхования на будущий год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Директор ТФОМС Самарской области Владислав Романов отметил, что бюджет фонда сбалансирован по расходам и доходам и является бездефицитным. В 2024 г. он составит 57,2 млрд руб., что превышает значение прошлого года на 6,55 млрд руб., или на 12,9%. Рост обусловлен увеличением среднего подушевого норматива финансирования базовой программы ОМС.

Основной источник формирования бюджета ТФОМС - субвенция из федерального фонда ОМС. Владислав Романов подчеркнул, что основная доля средств фонда будет направлена на обеспечение организации оказания медицинских услуг по линии обязательного медицинского страхования. Расчет субвенции произведен исходя из численности застрахованного населения Самарской области, которая на 1 января 2023 г. составила более 3,138 млн человек.

"Рост доходов бюджета ТФОМС на 12,9% - это, безусловно, позитивное событие. Значительный объем этих средств пойдет на финансирование оказания медицинских услуг, в котором весомую долю составляет оплата труда медицинских работников. В этом году нам приходилось привлекать на эти цели существенные ресурсы областного бюджета. Благодаря дополнительному финансированию нам проще станет решать такие задачи", - сказал Виктор Кудряшов.

Следующий закон, получивший одобрение областного кабмина, - "О внесении изменений в закон Самарской области "О земле" - был разработан в рамках реализации июньского распоряжения президента Российской Федерации Владимира Путина и по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Законопроект предлагает наделить правом бесплатного получения земельного участка граждан следующих льготных категорий: военнослужащих; лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании; граждан, проходящих (проходивших) службу в войсках Национальной Гвардии РФ, имеющих специальные звания полиции; членов семей граждан, погибших (умерших) вследствие увечья (ранения, травмы) или заболеваний, полученных ими в ходе участия в СВО. Этой льготой могут воспользоваться Герои Российской Федерации, либо награжденные орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО, будучи ветеранами боевых действий.

Земельные участки размером до 1 тыс. кв. м будут предоставлять как из земель, переданных Минобороны России, так и участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства.

Виктор Кудряшов отметил важность этого законопроекта, поручил министерству имущественных отношений и министерству строительства направить в Минобороны РФ запрос о наличии свободных участков на территории области, определить свободные территории для предоставления таких площадок в муниципалитетах.

"При дефиците таких участков мы будем принимать решение вплоть до корректировки генеральных планов поселений и даже рассматривать земли муниципальных земельных фондов перераспределения", - сказал он.

Одной из ключевых тем заседания правительства стало исполнение областного бюджета за первые девять месяцев текущего года. Отчет о реализации основных положений главного финансового документа области представил врио министра управления финансами региона Андрей Прямилов. Как сообщил руководитель ведомства, за прошедшие с начала года девять месяцев в областной бюджет поступило 209,8 млрд руб. доходов, что составляет 84,2% от годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом 2022 г. поступления доходов увеличились на 1%.

Основную долю доходов традиционно составляют налоговые поступления, этот показатель к настоящему времени составил 159,9 млрд руб. и показал рост по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 11,2%. В структуре налоговых поступлений наибольший объем составил налог на прибыль организаций.

Расходы областного бюджета за первые три квартала 2023 г. фиксируются в размере 190,5 млрд рублей. Наибольший удельный вес в расходах областной казны составили перечисления на национальную экономику - 51,2 млрд руб., на социальную политику - 47,7 млрд руб. и на образование - 37,9 млрд рублей. "Все публичные нормативные обязательства и обязательства перед поставщиками и подрядчиками исполнялись в установленные сроки", - подчеркнул Андрей Прямилов.

Врио первого вице-губернатора отметил: несмотря на то что этот год в финансовом плане был непростым, сегодня экономика региона успешно адаптируется к новым вызовам.

"Хотя у нас в составе крупнейших налогоплательщиков произошли существенные изменения, основная масса предприятий в ведущих отраслях сохранили свои позиции, нашли новые возможности для развития и экспорта, увеличили объемы отгрузки своей продукции, и это оказало прямое влияние на исполнение областного бюджета. Могу сказать, что на текущую дату, начиная с июня, объем налоговых поступлений существенно вырос, и сегодня мы идем с некоторым перевыполнением плана по доходам. Это позволяет не привлекать дополнительные заимствования и сохранять уровень государственного долга относительно невысоким. Таким образом, мы формируем достаточно серьезную подушку безопасности на будущий год. Это позволяет нам при планировании бюджета следующего года значительно увеличить финансирование социальных программ, в частности увеличить выплаты для семей с детьми, обеспечить повышение минимального размера оплаты труда в соответствии с поручением президента Российской Федерации, выполнить все наши программы в сфере капитального строительства и сохранить значительные ресурсы, которые будут направлены на поддержку инвестиционной деятельности", - прокомментировал ситуацию с исполнением областного бюджета Виктор Кудряшов.

Врио первого вице-губернатора отметил, что экономика региона находится в устойчивом, здоровом состоянии. В частности, такой важный макроэкономический показатель, как индекс промышленного производства, в более чем два с половиной раза превосходит темпы роста в стране, превышают среднероссийские показатели и темпы роста розничной торговли, активно развивается малый бизнес, не первый год фиксируется рост заработной платы.

Региональный кабинет министров единогласно утвердил отчет об исполнении областного бюджета за девять месяцев текущего года.