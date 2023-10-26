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Общество

В Самаре пройдет межнациональный праздник "Хлеб - всему голова!"

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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28 октября в 11:30 в муниципальном ДК "Заря" (проезд 9 Мая, 16) состоится общегородской праздник "Хлеб - всему голова!" (6+). В нем примут участие и самарские школьники. Инициатором проведения мероприятия, которое курирует администрация Самары, служит Фонд поддержки и развития сельского хозяйства и садоводства.

"Цели мероприятия - напомнить подрастающему поколению, что во все времена, независимо от национальных традиций народов, хлеб был и остается основой жизни человека; сформировать у детей бережное отношение к хлебу; укрепить нравственные ценности; способствовать духовному воспитанию молодого поколения", - сообщают организаторы.

В программу праздника войдут выступления творческих детских коллективов, номера вокалистов, театрализованный спектакль "Легкий хлеб", раскрывающий о ценности хлеба, его значении и важности для человека во все времена.

В финале мероприятия детей угостят свежими и ароматными хлебобулочными изделиями, символизирующими праздник "День хлеба".

 

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