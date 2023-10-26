В Самаре пройдет межнациональный праздник "Хлеб - всему голова!"

28 октября в 11:30 в муниципальном ДК "Заря" (проезд 9 Мая, 16) состоится общегородской праздник "Хлеб - всему голова!" (6+). В нем примут участие и самарские школьники. Инициатором проведения мероприятия, которое курирует администрация Самары, служит Фонд поддержки и развития сельского хозяйства и садоводства.
"Цели мероприятия - напомнить подрастающему поколению, что во все времена, независимо от национальных традиций народов, хлеб был и остается основой жизни человека; сформировать у детей бережное отношение к хлебу; укрепить нравственные ценности; способствовать духовному воспитанию молодого поколения", - сообщают организаторы.
В программу праздника войдут выступления творческих детских коллективов, номера вокалистов, театрализованный спектакль "Легкий хлеб", раскрывающий о ценности хлеба, его значении и важности для человека во все времена.
В финале мероприятия детей угостят свежими и ароматными хлебобулочными изделиями, символизирующими праздник "День хлеба".
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....