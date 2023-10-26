В Куйбышевском районе Самары снесли нелегальный продуктовый ларек

Судебные приставы Куйбышевского района Самары проконтролировали снос самовольно возведенного торгового павильона. Мужчина, не имея разрешения на строительство, незаконно возвел модульное строение, где продавал продукты, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

С заявлением в суд об освобождении земли, принадлежащей органам местного самоуправления, обратился департамент управления имуществом. Суд, изучив материалы дела, принял сторону истца и обязал жителя Куйбышевского района демонтировать павильон площадью 30 кв. м. на территории самовольно занятого земельного участка.

"Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Куйбышевского района Самары. Сотрудник службы уведомил должника о возбужденном в отношении него исполнительном производстве и объяснил, что в случае неисполнения решения суда в отношении него могут быть применены меры принудительного характера, более того, уклонение от исполнения решения суда может обернуться административной ответственностью", - отмечается в сообщении.

Владелец павильона продолжал упрямиться и не собирался освобождать земельный участок. Тогда сотрудник УФССП вынес в отношении него постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. Должнику было вручено повторное требование об исполнении решения суда. Однако срок добровольного исполнения снова был проигнорирован. Судебный пристав составил в отношении должника протокол об административном правонарушении по статье "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера".

"Меры принудительного характера дали понять должнику, что промедление в вопросе сноса незаконного павильона может закончиться возбуждением уголовного дела по статье "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта". Мужчина освободил земельный участок, демонтировав торговый павильон, а также оплатил исполнительский сбор и административный штраф", - заключили в УФССП.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.