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Общество

В Куйбышевском районе Самары снесли нелегальный продуктовый ларек

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы Куйбышевского района Самары проконтролировали снос самовольно возведенного торгового павильона. Мужчина, не имея разрешения на строительство, незаконно возвел модульное строение, где продавал продукты, сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области.

С заявлением в суд об освобождении земли, принадлежащей органам местного самоуправления, обратился департамент управления имуществом. Суд, изучив материалы дела, принял сторону истца и обязал жителя Куйбышевского района демонтировать павильон площадью 30 кв. м. на территории самовольно занятого земельного участка.

"Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Куйбышевского района Самары. Сотрудник службы уведомил должника о возбужденном в отношении него исполнительном производстве и объяснил, что в случае неисполнения решения суда в отношении него могут быть применены меры принудительного характера, более того, уклонение от исполнения решения суда может обернуться административной ответственностью", - отмечается в сообщении.

Владелец павильона продолжал упрямиться и не собирался освобождать земельный участок. Тогда сотрудник УФССП вынес в отношении него постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти тысяч рублей. Должнику было вручено повторное требование об исполнении решения суда. Однако срок добровольного исполнения снова был проигнорирован. Судебный пристав составил в отношении должника протокол об административном правонарушении по статье "Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера".

"Меры принудительного характера дали понять должнику, что промедление в вопросе сноса незаконного павильона может закончиться возбуждением уголовного дела по статье "Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта". Мужчина освободил земельный участок, демонтировав торговый павильон, а также оплатил исполнительский сбор и административный штраф", - заключили в УФССП.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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