Полиция предупреждает об опасности фальшивых банковских приложений

ГУ МВД России по Самарской области о новом виде кибермошенничества.
Злоумышленники начали клонировать приложения банков. Фальшивые программы размещают в альтернативных интернет-магазинах и на сайтах. Ссылки на их скачивание жертвам присылают в мессенджерах, социальных сетях и по электронной почте.
Вводя данные в таком приложении, пользователи сами предоставляют злоумышленникам доступ к своему мобильному банку. Мошенники могут легко получить доступ к другим банковским приложениям, украсть все деньги со счетов или взять кредиты.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".