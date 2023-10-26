Полиция предупреждает об опасности фальшивых банковских приложений

ГУ МВД России по Самарской области о новом виде кибермошенничества.

Злоумышленники начали клонировать приложения банков. Фальшивые программы размещают в альтернативных интернет-магазинах и на сайтах. Ссылки на их скачивание жертвам присылают в мессенджерах, социальных сетях и по электронной почте.

Вводя данные в таком приложении, пользователи сами предоставляют злоумышленникам доступ к своему мобильному банку. Мошенники могут легко получить доступ к другим банковским приложениям, украсть все деньги со счетов или взять кредиты.