16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В суд отправили уголовное дело о десятках взяток доцента СамГУПС Из-за хулиганства мигранта, от которого пострадал самарец, возбудили уголовное дело Трое ритуальщиков пойдут под суд в Тольятти из-за разбоя на кладбище Полиция предупреждает об опасности фальшивых банковских приложений В Самаре многодетная мать признана виновной в серии краж из магазинов

Преступления Происшествия

Полиция предупреждает об опасности фальшивых банковских приложений

САМАРА. 26 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 260
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ГУ МВД России по Самарской области о новом виде кибермошенничества.

Злоумышленники начали клонировать приложения банков. Фальшивые программы размещают в альтернативных интернет-магазинах и на сайтах. Ссылки на их скачивание жертвам присылают в мессенджерах, социальных сетях и по электронной почте.

Вводя данные в таком приложении, пользователи сами предоставляют злоумышленникам доступ к своему мобильному банку. Мошенники могут легко получить доступ к другим банковским приложениям, украсть все деньги со счетов или взять кредиты.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ксения Владимировна 07 августа 2023 17:45 "Должны мне": подрядчик Фонда капремонта рассказал о сотрудничестве со следствием

Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎

Рустем Мангутов 03 августа 2023 10:50 В минздраве Самарской области прошли обыски

Где, те, кто его назначил, не за просто так?..

The new The 02 июля 2023 06:58 Силовики задержали экс-главу департамента управления имуществом Самары

Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.

Aleksandr Kalinov 20 января 2023 13:33 Арестован подозреваемый в гибели двух человек в пожаре на ул. Некрасовской в Самаре

а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно

Elena Paloyko 05 января 2023 04:24 В Самаре задержан предприниматель, который брал предоплату за мебель и исчезал

Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5