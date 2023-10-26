Адвоката из Самары обвиняют в мошенничестве на 180 тыс. рублей

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего адвоката Палаты адвокатов Самарской области. Ему вменяют покушение на мошенничество.
По версии следствия, в ноябре 2022 г. адвокат предложил подозреваемому в незаконном обороте наркотиков помочь с назначением наказания, не связанного с лишением свободы. Якобы за $3 тыс. или 180 тыс. руб. юрист договорился бы с сотрудниками правоохранительных органов и суда.
Подзащитный же решил сам обратиться в полицию. В тот же день адвоката задержали при получении денег.
Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд Самары.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".