Адвоката из Самары обвиняют в мошенничестве на 180 тыс. рублей

Прокуратура Октябрьского района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего адвоката Палаты адвокатов Самарской области. Ему вменяют покушение на мошенничество.

По версии следствия, в ноябре 2022 г. адвокат предложил подозреваемому в незаконном обороте наркотиков помочь с назначением наказания, не связанного с лишением свободы. Якобы за $3 тыс. или 180 тыс. руб. юрист договорился бы с сотрудниками правоохранительных органов и суда.

Подзащитный же решил сам обратиться в полицию. В тот же день адвоката задержали при получении денег.

Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд Самары.