Житель Самарской области предложил полицейскому взятку, чтобы избежать наказания за "распитие" на улице

В Клявлинском районе Самарской области задержали 41-летнего мужчину по подозрению в попытке подкупить полицейского. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В сентябре 2023 г. сельчанина, неоднократно судимого за кражи, побои и угрозы убийством, незаконный оборот оружия и неуплату алиментов, доставили в отдел полиции за распитие алкоголя в общественном месте. Мужчина хотел избежать административной ответственности и предложил правоохранителю несколько тысяч рублей за это. Но полицейский отказался и сообщил руководству о предложении.
Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Покушение на мелкое взяточничество"). Также его оштрафовали на 500 руб. за административное нарушение.
Последние комментарии
Да это фкр как всегда , платят через год и то через суд, куча народу из за них обанкротилось , а чтобы не платить подрядчикам они пишут заявы ментам 👎
Где, те, кто его назначил, не за просто так?..
Принял работы- у него есть строительное образование?????на объекты не выезжает руководитель и замы. Для этого существует специальный отдел.
а ничего, что этому человеку, ведущему "асоциальный образ жизни", отрезали газ за неуплату, и он просто вынужден был обогреваться подспудными средствами? поэтому привлекать нужно тех, кто отрезал ему газ кстати, незаконно
Добрый день! Как называется организация? Надеюсь не " мебель март".