Житель Самарской области предложил полицейскому взятку, чтобы избежать наказания за "распитие" на улице

В Клявлинском районе Самарской области задержали 41-летнего мужчину по подозрению в попытке подкупить полицейского. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В сентябре 2023 г. сельчанина, неоднократно судимого за кражи, побои и угрозы убийством, незаконный оборот оружия и неуплату алиментов, доставили в отдел полиции за распитие алкоголя в общественном месте. Мужчина хотел избежать административной ответственности и предложил правоохранителю несколько тысяч рублей за это. Но полицейский отказался и сообщил руководству о предложении.

Теперь в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ ("Покушение на мелкое взяточничество"). Также его оштрафовали на 500 руб. за административное нарушение.