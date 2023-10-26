В декабре 2023 года в Самаре появится несколько новых автобусных маршрутов

Мэрия Самары опубликовала проект постановления, в соответствии с которым будет внесен ряд изменений в действующий документ о планировании регулярных перевозок по муниципальным маршрутам.

Новым проектом постановления вносится ряд изменений. В частности, с ноября 2023 года предлагается предусмотреть отмену маршрута №29 "Приволжский мкрн - Юнгородок", а также дополнить несколькими новыми маршрутами: №82 "Барбошина поляна - Юнгородок", №84 "ул. Батайская - Железнодорожный вокзал", №215 "Центральный автовокзал - 113 км".

Установление "планируемого срока заключения с перевозчиками муниципальных контрактов - 1 декабря 2023 года, дата начала осуществления и окончания планируемого срока осуществления

регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам - с 25 декабря 2023 г. по 25 декабря 2028 г.", - отмечается в документе.