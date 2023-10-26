В декабре 2023 года в Самаре появится несколько новых автобусных маршрутов

Мэрия Самары опубликовала проект постановления, в соответствии с которым будет внесен ряд изменений в действующий документ о планировании регулярных перевозок по муниципальным маршрутам.
Новым проектом постановления вносится ряд изменений. В частности, с ноября 2023 года предлагается предусмотреть отмену маршрута №29 "Приволжский мкрн - Юнгородок", а также дополнить несколькими новыми маршрутами: №82 "Барбошина поляна - Юнгородок", №84 "ул. Батайская - Железнодорожный вокзал", №215 "Центральный автовокзал - 113 км".
Установление "планируемого срока заключения с перевозчиками муниципальных контрактов - 1 декабря 2023 года, дата начала осуществления и окончания планируемого срока осуществления
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам - с 25 декабря 2023 г. по 25 декабря 2028 г.", - отмечается в документе.
Последние комментарии
Этих горе работников которые издеваются над военнослужащим, привлечь, к уголовной ответственности. А затем отправить на СВО. Чтобы прочувствовали через свои шкуры почем понюшка пороха.
И почему под информацией "Русская община Самары" запретили комментарии? Мнение людей не нужно?
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....