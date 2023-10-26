Самарская область: "Ростелеком" протянул в Тимофеевку гигабитную сеть

"Ростелеком" построил оптику до села Тимофеевка Ставропольского района Самарской области. Около 2 000 семей получили доступ к скоростному интернету и современным цифровым сервисам по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть).

Специалисты провайдера заводят линии связи в каждый дом или квартиру. Пользователи по одному кабелю одновременно могут подключить несколько цифровых услуг: высокоскоростной интернет, видеосервис Wink, видеонаблюдение и готовые решения для умного дома.

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":

"Сегодня общая протяженность волоконно-оптических линий связи на территории губернии превышает 18,5 тысячи километров. Только за последние девять месяцев введено в эксплуатацию в три раза больше ВОЛС по технологии GPON, чем за весь прошлый год".

Наибольшей популярностью в Тимофеевке пользуются пакетные предложения компании. Чаще всего жители выбирают доступ к интернету в комплекте с видеонаблюдением. Видеокамеры позволяют контролировать происходящее в доме и на прилегающей территории.

Антон Прохоров, житель села Тимофеевка:

"С появлением скоростного интернета наша жизнь изменилась. Жена нашла работу на маркетплейсе. Дети заняты видеонаблюдением за норкой барсука на участке. Они ведут зоологический дневник и готовят научный проект для школьной олимпиады. Вечерами мы собираемся у телевизора, смотрим новинки. Удалось существенно сэкономить, подключив три услуги сразу".

Жителям Тимофеевки доступны несколько тарифных планов. Линейка "Технологии развлечения" включает скоростной интернет, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink. "Технологии выгоды" дополнены мобильной связью для всей семьи. Пакетные предложения тарифа "Игровой" приносят пользователям специальные бонусы.

С начала года "Ростелеком" обеспечил высокоскоростным интернетом 16 сёл Ставропольского района. К январю 2024-го их количество увеличится до двадцати.

Получить подробную информацию об услугах "Ростелекома" можно на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.