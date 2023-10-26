Самарская область: "Ростелеком" протянул в Тимофеевку гигабитную сеть

"Ростелеком" построил оптику до села Тимофеевка Ставропольского района Самарской области. Около 2 000 семей получили доступ к скоростному интернету и современным цифровым сервисам по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network — гигабитная оптическая пассивная сеть).
Специалисты провайдера заводят линии связи в каждый дом или квартиру. Пользователи по одному кабелю одновременно могут подключить несколько цифровых услуг: высокоскоростной интернет, видеосервис Wink, видеонаблюдение и готовые решения для умного дома.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала компании "Ростелеком":
"Сегодня общая протяженность волоконно-оптических линий связи на территории губернии превышает 18,5 тысячи километров. Только за последние девять месяцев введено в эксплуатацию в три раза больше ВОЛС по технологии GPON, чем за весь прошлый год".
Наибольшей популярностью в Тимофеевке пользуются пакетные предложения компании. Чаще всего жители выбирают доступ к интернету в комплекте с видеонаблюдением. Видеокамеры позволяют контролировать происходящее в доме и на прилегающей территории.
Антон Прохоров, житель села Тимофеевка:
"С появлением скоростного интернета наша жизнь изменилась. Жена нашла работу на маркетплейсе. Дети заняты видеонаблюдением за норкой барсука на участке. Они ведут зоологический дневник и готовят научный проект для школьной олимпиады. Вечерами мы собираемся у телевизора, смотрим новинки. Удалось существенно сэкономить, подключив три услуги сразу".
Жителям Тимофеевки доступны несколько тарифных планов. Линейка "Технологии развлечения" включает скоростной интернет, интерактивное ТВ и онлайн-кинотеатр Wink. "Технологии выгоды" дополнены мобильной связью для всей семьи. Пакетные предложения тарифа "Игровой" приносят пользователям специальные бонусы.
С начала года "Ростелеком" обеспечил высокоскоростным интернетом 16 сёл Ставропольского района. К январю 2024-го их количество увеличится до двадцати.
Получить подробную информацию об услугах "Ростелекома" можно на сайте компании и по бесплатному телефону 8 800 100 08 00.
Последние комментарии
Когда читаешь планы наших чиновников о дорожном строительстве,то возникает вопрос-почему нельзя троить для удобства водителей,и безопасности надорогах?К примеру-перекресток у пос Мирный,где в часы пик постоянные пробки не построен с круговым движением,что на много сократил бы простои автомобилей,уменьшились бы выбросы отработанного газа в атмосферу,сохранил бы драгоценное время водителей,и т.д
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)