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Строительство Строительство и недвижимость

Площадку "Эл-Гранда" в 127-м квартале отдадут инвестору

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фонд развития территорий планирует найти инвестора на площадку ЗАО ПФСК "Эл-Гранд" в границах улиц Ленинской, Чкалова, Маяковского и Братьев Коростелевых.

Фото: https://фрт.рф/

Напомним, ЗАО "Промышленно-финансовая строительная компания "Эл-Гранд" было создано в Самаре в 1998 г. Владимиром Матвеевым. С 2000 г. компания вела застройку на нескольких площадках. В 2009 г. в ЗАО началось банкротство, строительные работы были остановлены. Генеральный директор "Эл-Гранда" Владимир Матвеев за мошенничество в сфере предпринимательской деятельности получил четыре года лишения свободы.

В рамках банкротства компании Фонд развития территорий получил право аренды земли в 127-м квартале. На площадке расположены два недостроя "Эл-Гранда", а также старые дома в собственности других лиц.

Участок 23,3 тыс. кв. м активно готовят к торгам. В частности, объявлены общественные обсуждения для получения разрешения на высотную застройку. Высказать свое мнение на этот счет можно до 16 ноября.

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