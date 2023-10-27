В ДТП с "Газелью" и Фурой на трассе М-5 погиб 18-летний парень

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности трагического ДТП, произошедшего 26 октября в Исаклинском районе.
Напомним, в 20:00 на 1143 км трассы М-5 столкнулись "Газель" и фура MAN.
По предварительным данным, 36-летний водитель ГАЗ на перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком MAN под управлением 58-летнего мужчины.
В результате 18-летний пассажир "Газели" погиб на месте до приезда "скорой". Водитель этой машины также пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!