В ДТП с "Газелью" и Фурой на трассе М-5 погиб 18-летний парень

ГУ МВД России по Самарской области сообщило подробности трагического ДТП, произошедшего 26 октября в Исаклинском районе.

Напомним, в 20:00 на 1143 км трассы М-5 столкнулись "Газель" и фура MAN.

По предварительным данным, 36-летний водитель ГАЗ на перекрестке не уступил дорогу и столкнулся с грузовиком MAN под управлением 58-летнего мужчины.

В результате 18-летний пассажир "Газели" погиб на месте до приезда "скорой". Водитель этой машины также пострадал, но госпитализация ему не потребовалась.